WhatsApp sabe sempre onde você está! Essa informação pode ser vazada?

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Usado não somente para conversas pessoais quanto para o segmento profissional. Milhares de empresas adotaram o WhatsApp como principal método de contato entre os funcionários. Entretanto, uma dúvida está atingindo milhões de usuários: será que é possível o WhatsApp vazar a localização de alguma pessoa? Entenda com isso funciona na prática e os cuidados que devem ser tomados.

Como isso funciona?

O WhatsApp é um aplicativo que possui acesso a uma série de funcionalidades do dispositivo. Logo, ele possui acesso também aos periféricos internos. Como microfone, saídas de som, etc. Tudo isso interligado dentro do software — o Sistema Operacional.

Logo — quando o usuário dá acesso ao WhatsApp à câmera, localização, etc. Está autorizando o aplicativo a ter acesso a essas funcionalidades do dispositivo a qualquer momento.

Por esse motivo o WhatsApp pode sim saber em que lugar o usuário se encontra, com base na localização do dispositivo — que é realizada através do sensor de GPS. Tudo isso funciona através de vários satélites espalhados pelo mundo.

Através desse mecanismo é possível saber a real localização das pessoas e melhor: em tempo real. Muitos já sabem disso, até mesmo porque fazem o uso de aplicativos de corrida como Strava ou de localização como o Google Maps.

A grande indagação é se é possível ou não que essa informação seja vazada. A resposta é bem simples e direta, mas alguns cuidados devem ser tomadas para evitar possíveis problemas.

Afinal, essa informação pode ser vazada?

A verdade é que depende. O WhatsApp permite que o usuário compartilhe a sua localização em tempo real com qualquer pessoa que utilize o aplicativo. Logo, caso o usuário permita — é possível que essa informação seja compartilhada.

Entretanto, para que essa informação seja vazada é um pouco mais complicado. Mas não se tira a ideia de que hackers podem invadir o dispositivo ou até mesmo instalar trojans através de aplicativos de terceiros.

Ou seja — o WhatsApp garante segurança criptografada de ponta a ponta. Mas é necessário ter cuidado com outros fatores que podem possibilitar a divulgação dessas informações desrespeitando e pondo em risco à segurança dos usuários.

Para se precaver é necessário ter cuidado durante o compartilhamento da localização no WhatsApp entre usuários. É possível escolher o curto período de tempo cujo a localização será compartilhada.

E por fim, ter bastante cuidado com os aplicativos de terceiros baixados. Haja vista que ao instalar trojans no dispositivo as consequências podem ser muito maiores do que a divulgação da localização — como o vazamento de dados e até mesmo roubo de senhas.

