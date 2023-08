Quem quer viver mais e MELHOR precisa adotar estes 3 hábitos na rotina

O ser humano possui um instinto de sobrevivência. Logo, viver bem é sempre uma das metas estipuladas pela maioria das pessoas. Entre 2011 e 2019 foi realizado um estudo nos Estados Unidos com quase 1 milhão de pessoas — cujo intuito era analisar bons hábitos diários que podem aumentar a expectativa de vida do cidadão. Foram descobertos 03 hábitos que podem mudar bastante a vida de qualquer pessoa — o último é surpreendente!

Alimentação

Todos os humanos precisam se alimentar. Em razão da vida corrida dos brasileiros muitos acabam se alimentando de qualquer maneira. Recorrendo a alimentos processados ou de fast-food.

Um dos bons hábitos necessários é adotar uma alimentação mais saudável. Evitando comidas ricas em gorduras prejudiciais, açúcar e outras substâncias maléficas ao corpo humano.

Haja vista que o nosso corpo carece de minerais, vitaminas e nutrientes. Logo, é necessário que sejam ingeridos corretamente.

Uma alimentação equilibrada irá garantir que o corpo humano diariamente receba esses nutrientes. Uma boa alimentação poderá evitar inúmeros problemas como obesidade, doenças no coração, diabetes e hipertensão.

Exercícios físicos

O sedentarismo é um dos grandes males do século. A prática de atividade física constante aumenta não somente a expectativa de vida quanto melhora outros aspectos na vida do praticante. Evitando possíveis doenças cardíacas, tratando casos de asma, depressão e muito mais.

Sem contar que a prática rotineira dessas atividades aumenta na disposição, concentração e foco para realização de tarefas. Obtendo muito mais energia no cotidiano para cumprir com as tarefas planejadas.

Existem várias atividades que podem ser realizadas. Bem como nadar, pedalar, correr, caminhar e até mesmo musculação. É válido ressaltar que para se obter o máximo de benefícios é necessário ter uma prática constante de no mínimo 3 vezes por semana.

Interação

Ainda de acordo com o estudo realizado a interação entre pessoas é um dos fundamentos para se ter uma vida mais prolongada. Pessoas que se sentem solitárias tendem a viverem menos — acabam desenvolvendo quadros de depressão e ansiedade.

Para promover um maior bem-estar é importante também adotar este hábito. Interagindo com pessoas, conhecidos e até fazendo novos amigos. É válido lembrar que tudo isso irá contribuir para um pleno avanço nos quadros estudados.

No estudo realizado 30 mil pessoas morreram neste período. As mortes foram mais recorrentes em pessoas que não adotaram estes bons hábitos listados. Logo, não indica que a não realização deles acarreta em morte. Mas indica que a sua realização pode prolongar os anos de vida das pessoas praticantes.

Portanto, é importante realizar a prática constante desses bons hábitos a fim de conseguir um maior controle sobre as doenças e conseguir colher o mais rápido possível os frutos dessas mudanças.

