Nos últimos anos a profissão de entregador de aplicativo cresceu bastante — principalmente com o advento da pandemia. Milhões de desempregados ou até mesmo profissionais de outras áreas migraram para o setor. Realizando entregas que podem ser feitas de bicicleta ou moto. Entretanto, será que eles realmente recebem um valor justo por isso? Entenda como funciona e descubra o salário médio de um entregador de aplicativo.

Qual é o salário real de um entregador Tem que trabalhar com 3 apps no dia | arquivo/ edição.

Como eles trabalham na prática?

Os entregadores de aplicativo precisam se cadastrar em aplicativos de entrega — como é o caso do Ifood, Uber Entregas, Rappi e semelhantes. Através do cadastro como entregador, a partir do momento que um cliente realiza algum pedido para algum estabelecimento credenciado, o entregador de aplicativo se direciona até o estabelecimento e leva a entrega até o cliente.

A maioria dos entregadores que não trabalham fixo em algum estabelecimento acabam se cadastrando em mais de um aplicativo de entregas, podendo trabalhar de maneira simultânea em ambos — elevando os ganhos.

Portanto, funciona da seguinte maneira na prática: o Ifood ou aplicativos semelhantes cadastra estabelecimentos e entregadores. E realiza o intermédio entre ambos e o cliente final. O entregador recebe um determinado valor por cada entrega feita.

O mesmo pode ser retirado diretamente pelo aplicativo. Algumas empresas como a Uber estipula um dia fixo por semana na qual os saques podem ser retirados. Outras empresas permitem o saque imediato.

Leia mais: Lista de quem não precisa pagar IPVA aumenta; você está nela?

Afinal, quanto ganha um entregador?

Os dados apresentados são oriundos do portal Salário. Logo, trata-se de uma pesquisa realizada com profissionais que atuam na região central de São Paulo — uma das maiores cidades brasileiras. O valor mensal pode variar de acordo com diversos fatores.

Dias trabalhados;

Quantidade de horas diárias;

Quantidade de entregas;

Veículo e região;

Número de aplicativos.

Com base nesses dados, um trabalhador que realiza entregas de bicicleta pode ganhar entre R$ 80-150 por dia. Podendo alcançar até R$ 250 em dias movimentados.

Os trabalhadores que realizam entregas de moto podem receber até R$ 120-250 por dia. Podendo alcançar até R$ 400 em dias de bastante movimento.

Logo, pode ser tirado uma média diária de no mínimo R$ 100 na pior das condições para ambas modalidades. Digamos que o trabalhador exerça seu ofício durante 6 dias por semana, há de ter um salário mensal de R$ 2.400.

São valores que podem ser alterados, para mais ou para menos. A partir de então, são subtraídos os valores gastos com combustível a fim de conseguir retirar o lucro do negócio.

A grande maioria dos entregadores de cidades grandes recebem mais do que isso. Haja vista que a demanda pode ser gigante em algumas áreas do Brasil.

Leia mais: Inesperado! Mudança no Auxílio Gás preocupa brasileiros