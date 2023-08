R$ 500 para os clientes? Como receber o dinheiro na Caixa HOJE

Se você é correntista de um cartão emitido pela Caixa Econômica Federal, com toda certeza vai se interessar na mais nova oportunidade que a instituição bancária está oferecendo: a chance de receber até R$ 500 em reembolso ao realizar suas compras online. Saiba, logo abaixo, o que é preciso para embolsar o valor, dentre outros detalhes a seguir.

Como receber o benefício de R$ 500 na Caixa HOJE | Foto: Montagem / Reprodução

Caixa de olho no Dia dos Pais

Essa novidade é para os correntistas, que possuem cartões emitidos pela Caixa Econômica Federal. Se você é um deles, então certamente ficará interessado em conhecer a mais recente oportunidade que a instituição financeira está oferecendo: a chance de receber até R$ 500 em reembolso ao realizar suas compras online.

Recentemente, a Caixa, alinhada com as tendências contemporâneas de recompensas financeiras, anunciou um atrativo programa de cashback para seus clientes, se inserindo em um cenário onde essa modalidade de benefício vem se consolidando como uma vantagem valiosa tanto para os consumidores quanto para as próprias entidades financeiras.

Como funciona?

A promoção especial, lançada em celebração ao Dia dos Pais, opera da seguinte forma: os clientes que se enquadram nos critérios preestabelecidos terão direito a um reembolso equivalente a 5% do valor total gasto em suas compras utilizando quaisquer dos cartões de crédito virtuais vinculados à Caixa. É importante destacar, no entanto, que há um limite estipulado de R$ 500 para esse reembolso.

Desse modo, para tirar o máximo proveito dessa campanha de incentivo, o cliente deve acumular um montante mínimo de R$ 10 mil em despesas durante o período da promoção. Caso deseje obter informações detalhadas a respeito das regras e condições dessa oferta, basta acessar o regulamento completo disponível aqui.

Quem pode participar?

Quem está apto a participar desse programa? A resposta é simples: tanto pessoas físicas quanto jurídicas são elegíveis, contanto que possuam um dos cartões de crédito da Caixa que se enquadram nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo. Todavia, vale salientar que os portadores dos cartões Caixa Simples não estão contemplados nesta promoção. É necessário também que as compras sejam efetuadas online, utilizando um cartão de crédito virtual, e que o cliente não possua pendências financeiras com nenhum dos cartões emitidos pela Caixa durante o período de crédito na fatura.

Cartões que participam da promoção

Os cartões de crédito disponibilizados pela Caixa possuem uma vasta gama de benefícios. O banco oferece uma diversidade de bandeiras, cada uma proporcionando vantagens específicas e programas de recompensas. Entre os cartões contemplados nessa promoção estão o Elo Mais, Mastercard Black e Visa Infinite. O cartão Elo Mais possibilita saques em caixas eletrônicos da rede Pulse e compras internacionais em estabelecimentos selecionados.

Os titulares do cartão Mastercard Black também estão aptos a participar e ainda podem usufruir do acesso a salas VIPs por meio do aplicativo Mastercard Airport Experiences. Por fim, os detentores do cartão Visa Infinite desfrutam dos benefícios dessa promoção e têm a oportunidade de acessar salas VIPs em aeroportos internacionais por meio do Programa LoungeKey, além de receber uma bonificação de 6.000 pontos após a realização da primeira compra.

