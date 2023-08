4 situações que geram multas e quase NINGUÉM sabe

O trânsito é um lugar que precisa de bastante atenção, ele é governado por uma série de normas e regulamentos estabelecidos para conseguir garantir a segurança e também a ordem nas vias. Vale ressaltar que as regras são delineadas no CTB e precisam ser respeitadas por todos os condutores.

O Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito informou que recentemente quatro situações estão sendo consideradas infrações de trânsito e por isso geram multas, confira no texto abaixo informações detalhadas sobre.

4 situações que geram multas, mas os motoristas não sabem

1ª situação

Uma situação que está gerando multa é estacionar distantemente do meio-fio, o CTB ainda ressalta a importância de estacionar direito ao meio-fio, e essa infração pode variar dependendo da distância, ou seja:

Distância de 50 cm a 1 metro: Infração leve com multa de R$ 88,38 e potencial remoção do veículo.

Infração leve com multa de R$ 88,38 e potencial remoção do veículo. Distância maior que 1 metro: Infração grave com uma penalidade de R$ 195,23 e possibilidade de remoção do veículo.

2ª Situação

Você sabia que o uso indevido da buzina também gera multa? A buzina serve como uma ferramenta de alerta e o uso dela de forma prolongada e sucessiva sem razão é proibida, esse tipo de conduta constitui uma infração leve que pode acarretar uma multa no valor de R$ 88,38. Lembrando que é proibido buzinagem entre as 22h às 6h nas áreas urbanas.

3ª Situação

Em dias chuvosos é extremamente importante ter uma visibilidade essencial para a condução segura, a falta do uso do limpador de para-brisa é uma violação grave conforme o CTB e pode chegar a ter uma multa de R$ 195,23.

4ª Situação

Outro ponto que devemos destacar é molhar pedestres ao passar nas poças de água, além de ser uma atitude desrespeitosa é ilegal. Se for dirigir em dias chuvosos os motoristas precisam ser atenciosos com sua responsabilidade com os pedestres, se usar o carro para jogar água no pedestre é uma infração média que pode resultar em multa de R$ 130,16.

Segurança no trânsito

A segurança no trânsito também depende muito da observação as regras e também os regulamentos estabelecidos no CTB, e essas quatro infrações que citamos acima são menos conhecidas que sublinham a complexidade e também a abrangência das regras de trânsito no Brasil.

Os motoristas precisam ser conscientes e devem se manter informados e bem atentos a outras regulamentações para evitar essas multas desnecessárias porque essas quatro situações que destacamos acima são fáceis.

