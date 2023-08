Resultado em 1 semana: creme caseiro para tirar pé de galinha com 3 ingredientes

Creme, pomadas, procedimentos estéticos. Pela beleza e pelo retardamento da idade, vale tudo. Os pés-de-galinha, que nada mais são do que rugas localizadas na lateral dos olhos, costumam surgir a partir dos 30 anos e, para muitos, é sinônimo de ameaça a própria vaidade. Quem se incomoda, recorre a procedimentos estéticos e gasta um bom dinheiro em promessas que podem se transformar em frustrações. Mas felizmente, nem toda mágica precisa ser paga. Saiba, logo abaixo, uma receita caseira que pode ser uma grande aliada no fim dos pés-de-galinha.

Creme caseiro promete dar fim aos pés-de-galinha. | Foto: divulgação

Um creme caseiro muito necessário

As rugas, que no brasil recebem o simpático apelido de pé-de-galinha, quando se encontram na região lateral dos olhos, são um motivo de preocupação para a maioria das pessoas que preza pela vaidade, não importa o gênero.

Quando surgem no rosto, são mais visíveis principalmente na área ao redor dos olhos, a partir dos 30 anos. A deficiência de colágeno contribui para esse problema estético, aumentando as marcas do envelhecimento. Felizmente, existe um creme caseiro que pode nos ajudar a combater esses efeitos.

O creme caseiro que vamos discutir a seguir é preparado com ingredientes que você tem em sua cozinha, portanto, não será necessário gastar dinheiro extra. Sem mais delongas, vamos passar para a elaboração deste produto natural infalível. Veja logo abaixo como é fácil aprender a fazer o creme que promete resultados impressionantes em seu rosto.

Aprenda como fazer o creme caseiro



Ingredientes



Óleo de cravo: contém propriedades antioxidantes e antienvelhecimento que ajudam a reduzir as linhas de expressão e rugas na área dos olhos.

Leite de arroz: rico em vitaminas e minerais, hidrata profundamente a pele e ajuda a atenuar as rugas, proporcionando luminosidade e elasticidade.

Amido de milho: atua como um esfoliante natural suave, removendo as células mortas e promovendo a regeneração celular, melhorando assim a textura e firmeza da pele.



Preparação



Em um recipiente adequado para banho-maria, despeje meia xícara de leite de arroz e adicione duas colheres de sopa de amido de milho. Misture bem até que estejam completamente integrados.

Adicione lentamente meia colher de sopa de óleo de cravo à mistura, mexendo suavemente para distribuí-lo uniformemente. Coloque o recipiente em banho-maria em fogo baixo, aquecendo a mistura até que adquira uma consistência de pomada. Tenha cuidado para não aquecer em excesso.

Retire o recipiente do fogo e deixe esfriar por alguns minutos. Transfira o creme caseiro para um frasco de vidro limpo e hermético para conservá-lo adequadamente.

Faça um teste de alergia antes da aplicação.



Modo de uso



Lave o rosto e certifique-se de que ele esteja completamente limpo e seco antes de aplicar o creme caseiro. Pegue uma pequena quantidade do creme caseiro e aplique ao redor dos olhos com movimentos circulares suaves, evitando a área dos olhos. Massageie suavemente até que o creme caseiro seja absorvido completamente. Use diariamente, de preferência à noite antes de dormir, para obter melhores resultados.

