Fórmula BARATA e poderosa para limpar panelas com sabão em barra

Na hora de lavar a louça do dia a dia é comum que muitos se estressem com panelas queimadas ou encrustadas de gordura. Alguns buscam buscam uma fórmula mágica em produtos anunciados em comercias de televisão que prometem deixar os utensílios de cozinha como novos, mas na maioria das vezes é mais um dinheiro jogado fora. Pensando no seu bolso, separamos uma novidade que promete acabar com a dor de cabeça e o estresse na hora de lavar sua louça e panelas. Veja a seguir.

A fórmula da limpeza

No momento de limpar louças, talheres e panelas sujos na cozinha, há alguns utensílios que se tornam quase impossíveis de serem limpos. A sujeira parece estar aderida de forma permanente, como acontece com a gordura queimada e as frigideiras. Se você se identifica com essa situação e isso ocorre com frequência, recomendamos colocar em prática um truque com o sabão Zote que não falhará.

Esse produto de limpeza não é apenas útil para alvejar roupas ou atuar como repelente de pragas no jardim. É também algo que ajudará você a remover a gordura queimada das frigideiras. Esse acúmulo de gordura e partículas de comida que queimam durante o cozimento e aderem à superfície do utensílio de cozinha deixará de ser um incômodo.

Em outras palavras, com o sabão Zote, você poderá remover efetivamente a gordura queimada das panelas, e para isso, você só precisará de uma barra deste sabão, um pouco de água e uma esponja resistente. Mas sobre isso, daremos um passo a passo mais detalhado logo abaixo.

Como limpar a gordura queimada



O método é simples, pois primeiro devemos molhar a esponja, em seguida, esfregar o sabão Zote nela até formar espuma e depois esfregar a superfície, enxaguar e repetir se necessário. O resultado será um utensílio brilhante, livre de gordura queimada. Isso ocorre devido à fórmula do sabão, pois de acordo com a empresa que o produz, são utilizadas matérias-primas gordurosas de origem animal e óleos vegetais, além de que o processo torna cada barra pura e altamente eficaz para remover a sujeira resistente.

Dessa forma, suas frigideiras ficarão impecáveis e, se você quiser, também pode usar o sabão Zote para limpar as panelas e deixá-las brilhantes. Os usos desse tipo de sabão são diversos.

