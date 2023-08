O melhor adubo para suas plantas está na sua cozinha

Em alguns países, as plantas estão no auge do seu esplendor, por ser primavera e verão, dependendo da região do globo. Já no Brasil, o inverno atual, além do outono, não costumam favorecer a beleza e exuberância de flores e suas ornamentações neste tipo de estação. No entanto, para driblar isso e revitalizá-las, temos uma receita de adubo caseiro incrível. Aprenda mais abaixo.

Um adubo diferente

Em estações do ano como verão e primavera, podemos ver e contemplar a exuberância e a inigualável beleza de plantas e flores das mais variadas espécies que desabrocham devido ao clima favorável e enchem nossos olhos com belezas marcantes.

Já no outono e inverno, todas as plantas começam a ocultar o que de melhor costumam mostrar, por conta da variação de temperatura que compromete o desenvolvimento de certas espécies. Portanto, para revitalizá-las, temos uma receita de adubo caseiro infalível que, acredite ou não, utiliza um ingrediente que é praticamente impossível não ter em casa: o arroz.

Assim, se suas plantas não estão dando flores, é provável que estejam faltando nutrientes como o fósforo, potássio e cálcio, essenciais para o seu desenvolvimento. E estes nutrientes serão obtidos através do arroz. Além disso, como se não bastasse, o adubo caseiro que vamos preparar a seguir melhorará a retenção de água e facilitará a oxigenação do substrato. Sem mais delongas, confira logo abaixo, então como fazer um adubo caseiro a base de arroz, de maneira simples, prática e muito econômica.

Adubo caseiro de arroz: aprenda a fazer



Ingredientes

2 colheres de sopa de carvão vegetal

1.500 ml de água

1 colher de sopa de café moído

2 colheres de sopa de arroz

Preparação

Moer as 2 colheres de sopa de carvão.

Deixar secar o café moído usado.

Uma vez que estiver seco, usar e misturar com o carvão.

Moer o arroz e misturar com o carvão e o café.

Verter os ingredientes numa garrafa com a água.

Tapar o frasco com papel alumínio e deixar repousar à sombra, pelo menos 8 horas.

Com a ajuda de um coador, filtrar o poderoso adubo caseiro e está pronto.



Modo de uso



Regue suas plantas com este poderoso adubo caseiro uma vez por mês. Você pode conservar o resto no em sua geladeira, na mesma garrafa, tapada com papel alumínio. Em pouco tempo você poderá perceber que cada planta terá flores bonitas, mesmo no outono.

