História real da Netflix não é recomendada para cardíacos

Algumas histórias retratadas em filmes e séries têm tramas impactantes que são difíceis de acreditar que realmente aconteceram, como é o caso deste filme da Netflix, que é inspirado em uma história real não adequada para pessoas sensíveis, já que está cheio de muita tensão e um suspense perturbador. Saiba mais sobre o filme, logo abaixo.

Netflix para os fortes

Existem certas tramas contas em filmes e séries que são tão impactantes que geram a dúvida em quem assiste se aquilo de fato acontece na vida real, como é o caso deste filme da Netflix, que é inspirado em uma história real não adequada para pessoas sensíveis, já que está cheio de muita tensão, mostrando tudo o que pode estar em risco ao tentar expor um segredo perturbador.

Saiba mais sobre o ‘pesado’ filme logo a seguir.

O Preço da Verdade

O longa-metragem ‘O Preço da Verdade’ ou Dark Waters (Águas Sombrias) no título original, é o polêmico filme disponível na plataforma de streaming Netflix e é inspirado em uma história real, que não é adequada para pessoas sensíveis. Essa produção cinematográfica é baseada no texto “O Advogado que se Tornou o Pior Pesadelo da DuPont” escrito por Nathaniel Rich no jornal The New York Times em 2016, que expõe a contaminação da gigante química DuPont Corporation nos Estados Unidos.

Desde sua estreia em 2019, ‘O Preço da Verdade’ impactou o público pela história real crua e tensa que apresenta, contando como um advogado descobre que uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo está ligada à morte de pessoas devido à produção de seus produtos. Ao tentar provar o obscuro segredo de suas investigações, ele colocará em risco sua carreira, sua família e até mesmo sua própria vida.

Confira o trailer oficial de Dark Waters, logo abaixo.

Alerta ao público mais sensível

A história dramática torna-se inadequada para pessoas sensíveis devido ao seu desenvolvimento impressionante e às surpreendentes atuações dos protagonistas, interpretados pelos atores Mark Ruffalo (Os Vingadores) e Anne Hathaway (O diabo veste Prada). ‘O Preço da Verdade’ é um filme que promete manter qualquer um que o assista na beira do assento durante os 126 minutos de duração.

Filme leva à reflexão

Assim, aqueles que têm uma assinatura na Netflix e estão interessados em assistir a filmes intensos inspirados em eventos reais não devem perder ‘O Preço da Verdade’, que também conscientizará sobre os efeitos no mundo de algumas empresas que, a fim de obter lucros milionários, causam problemas ambientais e de saúde que costumam ser catastróficos.

