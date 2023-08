ESTA é a planta que vai perfumar sua casa 24 horas por dia

Conhecida pelo nome científico Crassula ovata esta planta possui uma característica de destaque: o perfume de suas flores. Se você deseja que bons aromas esteja em todo o canto da sua casa, especialmente no outono, é melhor continuar lendo. Certamente você vai adorar o perfume desta planta desde o primeiro momento.

Perfume das flores de Jade são marcantes e podem ajudar a deixar sua casa com um aroma mais agradável. | Foto: Reprodução

Os benefícios por trás da jade

A árvore de jade é uma planta milenar, com propriedades energéticas enormes. De acordo com o Feng Shui, esta suculenta pode atrair prosperidade, dinheiro e boa sorte, juntamente com vibrações positivas.

Esta suculenta é de fácil cuidado, então qualquer pessoa pode tê-la em casa. Sem dúvida, quando falamos de plantas de interior de fácil manutenção, a Crassula ovata é uma delas, mesmo no outono, quando o restante das plantas tende a murchar. Suas flores chamam a atenção de qualquer pessoa que passe por perto, sem mencionar que muitas pessoas confiam nela para encher suas vidas de bênçãos. E você vai adorar o perfume desta planta desde o primeiro momento.

Cuidando da maneira certa

Mas, para aproveitar esses aromas dentro de nossa casa, é melhor cuidar da árvore de jade com um adubo adequado para suas raízes, e também implementar outra técnica de jardinagem para que a Crassula ovata tenha as flores mais perfumadas, especialmente no outono.

Como perfumar a casa com a árvore de jade?



Planta se adapta melhor no frio

De acordo com os especialistas em jardinagem, a árvore de jade é uma planta que floresce melhor em um ambiente com clima frio. No entanto, devemos evitar diminuir drasticamente a temperatura, pois isso mataria a Crassula ovata.

Portanto, a maneira mais simples de manter a árvore de jade florescendo, independentemente da época do ano, é refrigerar a água que vamos usar para regá-la. Também podemos colocar alguns cubos de gelo sobre o vaso onde vive a Crassula ovata. Dessa forma, teremos as flores mais bonitas e perfumadas, o que beneficiará nossa casa.

