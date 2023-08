Quem aplica estes 7 truques sempre se livra das baratas

O verão segue firme em países da Europa e, como de costume, onde a estação está, as baratas marcam presença. No Brasil, este infame inseto já costuma dar as caras logo na primavera, já que por ser tratar de um país com clima tropical, o calor certamente estará predominante nesta época do ano. Sendo assim, é bom já se preparar para as visitas do insetinho ‘mais amado’ por todos muito em breve por aqui. Confira os 7 truques para se livrar das baratas de uma vez, logo abaixo.

Aprenda 7 truques para se livrar das baratas. | Foto: Dirk Schumacher / Pixabay

Baratas, nunca mais

No Brasil, este infame inseto já costuma dar as caras logo na primavera, já que por ser tratar de um país com clima tropical, o calor certamente estará predominante nesta época do ano. Sendo assim, é bom já se preparar para as visitas do insetinho ‘mais amado’ por todos muito em breve por aqui.

Se você se perguntou como fazer isso sem precisar recorrer a inseticidas que contém substâncias químicas altamente tóxicas ao ser humano e aos animais domésticos, poderá, então, colocar em prática alguns truques infalíveis que ajudarão a afastar esses insetos da sua casa. Confira a seguir.

Aprenda 7 truques acabar com as baratas



Cuidar das sacolas de lixo



Um dos pontos de atração para esses insetos são as sacolas de lixo. Por isso, você deve prestar atenção especial ao selá-las e evitar a acumulação desnecessária. Dessa forma, elas não se sentirão atraídas a permanecer em nossa casa.

Limpar eletrodomésticos



Eletrodomésticos como o micro-ondas são locais ideais para o desenvolvimento de uma infestação de baratas. Lá, elas encontram umidade, calor e também escuridão para passarem despercebidas. Por isso, mantê-los limpos diminuirá a aparição desses insetos indesejáveis.

Usar tampas



As baratas costumam ser ativas durante a noite e podem entrar em sua casa vindo do exterior. Para evitar isso, utilize tampas nos ralos. Também devemos cobrir a parte inferior das portas.

Vedar os encanamentos



Outro ponto de acesso pelo qual uma barata pode entrar é através de alguma fenda nos encanamentos de drenagem. Vedar essas fendas corretamente pode ser uma excelente opção para mantê-las afastadas.

Limpar a cozinha



Devido à manipulação e preparação dos alimentos, a cozinha costuma ser um dos locais preferidos das baratas. Portanto, um dos principais truques é não deixar restos de comida na cozinha e armazenar o que não comemos em recipientes herméticos ou sacolas seladas.

Evitar vazamentos



Outro truque é evitar vazamentos e também a acumulação de água parada. As Blattodea são atraídas por essas coisas, então devemos evitar deixar torneiras abertas ou buracos no teto.

Ter plantas



Por último, se você quer evitar que as baratas vivam em sua casa, um dos principais truques é ter plantas aromáticas, como hortelã, manjericão ou alecrim. O aroma irá repelir os insetos.

