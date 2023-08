Feng Shui mostra como atrair fortuna: coloque folhas de louro nestes locais

Não é errado afirmar que cada ser humano vive com diferentes propósitos. Há quem viva com o ideal de formar uma família grande e feliz, por exemplo, enquanto outras pessoas não abrem mão de se entregar ao trabalho e aos investimentos, a fim de atrair fortuna o mais rápido possível e conseguir ter uma vida bem mais confortável.

Porém, o que muita gente não sabe é que existe um item muito simples, que geralmente se encontra até mesmo nos quintais de muitas casas, e que pode ajudar o dinheiro a aparecer de forma mais rápida.

E a seguir, no decorrer da leitura deste artigo, esse item será revelado.

As folhas de louro ajudam a atrair fortuna | Imagem: monicore / pixabay.com

O que usar para atrair fortuna e ter uma vida mais plena

Para a filosofia do Feng Shui, uma das melhores iniciativas que uma pessoa pode adotar para atrair fortuna em sua vida é usar o louro a seu favor, por conta das propriedades energéticas desta planta tão famosa.

Ocorre que o louro, além de ser muito aromático, é também um verdadeiro ímã de vibrações positivas e boas energias, sendo capaz de realmente mudar a sorte. Para isso, porém, deve-se levar em consideração o fato de que suas folhas não podem ser colocadas em qualquer lugar da casa, caso o objetivo seja realmente aproveitar as energias da melhor forma possível.

De acordo com essa filosofia taoísta, a planta louro é um elemento esotérico de grande importância, que pode estar presente em diversos rituais, sempre comprovando sua eficácia inclusive no que diz respeito a atrair fortuna.

Onde se deve colocar as folhas de louro para atrair fortuna

Como mencionado acima, quem realmente quer atrair fortuna usando as folhas de louro precisa saber onde, exatamente, elas devem ser colocadas. Afinal, existem pontos estratégicos da casa que devem ser escolhidos para que a energia realmente seja renovada para melhor, focando na abundância.

E esses pontos são:

A entrada da casa

Se há um local da casa no qual o louro definitivamente deve estar, é na entrada: esta, por sinal, é literalmente a “porta de entrada” para a boa sorte e, também, para a proteção contra as más vibrações e contra as energias ruins.

Lembrando que até mesmo as pessoas podem ter energias fortes e deixar o ambiente mais carregado. E até mesmo em relação a elas o louro é eficaz.

Os quartos

De acordo com o Feng Shui, as folhas de louro também devem estar nos quartos, uma vez que é exatamente nestes cômodos que as pessoas descansam e renovam as energias para o novo dia que está por vir.

Porém, não basta colocá-las em qualquer lugar: se a ideia é realmente atrair fortuna e obter energias mais leves, o ideal é colocar estas folhas dentro de uma jarra na mesinha de cabeceira.

A cozinha

O louro já está presente na cozinha de muitos brasileiros como um ingrediente capaz de dar mais sabor e aroma para diversos pratos.

Mas, para o Feng Shui, as folhas desta planta também podem atrair fortuna, quando são colocadas neste cômodo. Isso sem citar a abundância e a proteção, que também são atraídas.

