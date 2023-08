Já tem financiamento na Caixa? Descubra como pedir outro

O financiamento hoje em dia é uma opção para muitos brasileiros, principalmente quem tem sonho de comprar a casa própria ou um carro, mas não tem todo o valor e opta pelo financiamento. O financiamento pode sim ser vantajoso em alguns casos pois algumas modalidades são atrativas, porém a dúvida que muitos brasileiros têm é: mesmo já tendo um financiamento posso realizar outro?

Já podemos destacar que tem como fazer dois ou até mais imóveis financiados pelo banco da Caixa Econômica Federal, existem muitas possibilidades e não tem um limite estrito quanto a quantidade de crédito imobiliário que pode usar. No entanto, um dos desafios pode ser o limite das parcelas que a pessoa vai ter que arcar conforme a base da sua renda.

A caixa tem opção de fazer dois financiamento. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Para ter dois financiamentos é bom ter uma renda boa

Vamos citar um exemplo para compreender melhor. Se atualmente você ganha R$ 5 mil ao mês, o limite máximo de cada parcela do financiamento é no valor de R$ 1.500, mas se você já está pagando um financiamento, vale lembrar que parte do seu salário já está comprometido com a dívida, então é preciso fazer uma análise para entrar no seu segundo financiamento para depois não criar mais dívidas.

Se por acaso os dois financiamentos somar o valor de R$ 3 mil no total, então R$ 1.500 é para cada um, será necessário assumir dois compromissos financeiros, lembrando que no segundo financiamento com o primeiro ainda em aberto, a análise de crédito será feita com mais detalhes.

Quais são as vantagens do financiamento da Caixa

Se você é uma pessoa que pretende fazer um financiamento, porém ainda está analisando onde fazer, o financiamento da Caixa é uma modalidade que chama atenção de muitas pessoas, já que a pessoa não precisa ter todo o valor em mãos para fazer o financiamento, já para quem não tem poupança suficiente para comprar casa ou um carro é uma boa opção.

Lembrando que os juros cobrados pela Caixa são menores do que as outras instituições, ou seja, você vai pagar menos pelo seu bem material no final das contas, por isso a nossa dica é que você estude bastante todas as formas de fazer financiamento, quantas vezes consegue parcelar para não pesar no bolso e analise sem as suas prioridades e faça o financiamento.

Hoje em dia tem vários serviços financeiros que podem ajudar a conquistar o seu sonho, o segredo é permanência e paciência, além de sempre estudar questões financeiras para nunca entrar em dívida ou ficar inadimplente.

