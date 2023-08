R$ 3.000 NA HORA! Brasileiros se animam com aplicativo de banco

Se você é uma pessoa que tem várias contas para pagar, mas não sabe como e está passando aquele sufoco financeiro, essa notícia é especialmente para você! O banco da Caixa Econômica Federal através do aplicativo Caixa Tem está disponibilizando para o público cerca de R$ 3 mil através do SIM Digital (Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores). Esse empréstimo pode ser feito aos:

Empreendedores Pessoa Física

Microempreendedores Individuais (MEI)

Esse empréstimo será destinado para o pagamento de despesas com fornecedores ou também para quem precisa suprir os salários dos funcionários, ou seja, o empréstimo é uma ótima opção para todos os pequenos empresários do nosso país para conseguirem alavancar o negócio e não deixar fechar por despesas. Além disso, tem algumas regras específicas para fazer esse contrato de crédito, e uma delas é ter o CNPJ ativo.

Valor que o banco vai disponibilizar para cada um

Para Pessoa Jurídica (PJ) pode solicitar o valor de R$ 3 mil e fazer um parcelamento de 18 a 24 meses com taxa de juros de 1,99% ao mês.

Para Pessoa Física (PF) pode solicitar o empréstimo de R$ 1 mil com taxa de juros de 2,99% até 3,60% ao mês, e o parcelamento também é de 18 a 24 meses.

Vale destacar que para os MEIs, essa solicitação acontece mediante com pelo menos 12 meses de atividade registrada com CNPJ ativo e pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal assim que for aprovado a análise de crédito pelo banco.

Passo a passo de como fazer a contratação do empréstimo no Caixa Tem

Se deseja solicitar o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem segue esses passos:

Entre em seu app – disponível para Android ou iOS

A Caixa fará a análise de crédito em até 10 dias, após a atualização do seu cadastro, caso você não tenha conta na instituição

Se o seu crédito for aprovado, você poderá solicitar o empréstimo na opção “Empréstimo – Crédito CAIXA Tem”

Após seguir os procedimentos, verifique as condições e demais taxas;

Com o empréstimo contratado, o dinheiro será depositado diretamente na sua Poupança CAIXA Tem.

Aproveita essa oportunidade que o aplicativo Caixa Tem está oferecendo para conseguir dar um up em seu estabelecimento e comércio e não opte pelo fechamento. Com esse empréstimo tem como colocar as contas em dia, planeje e estude formas de como fazer isso.

