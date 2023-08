Quem tem estas 9 plantas em casa não tem mosquitos na orelha

Todo mundo deve falar “Planta é só na casa de vó”, mas a verdade é as plantas não servem apenas para decorar ou porque as avós gostam, além de melhorar a qualidade do ar algumas espécies até ajudam a manter insetos longes, por isso se você está sofrendo em sua casa com essas visitas inesperadas, temos uma solução.

Vale ressaltar que cada planta precisa de um cuidado conforme as suas necessidades além de deixá-las em lugares estratégicos como as portas e janelas em áreas externas, logo em poucos dias é possível já perceber uma grande diferença na quantidade de mosquitos.

veja quais plantas afastam os insetos. Imagem: rawpixel / FreePik

Plantas que vão manter os insetos longes

1. Capim-limão

Essa planta tem um aroma muito refrescante e é bastante conhecida pela capacidade de repelir mosquitos, além disso ele também pode ser usado para fazer chás aromáticos que proporcionam benefícios calmantes durante a noite.

2. Pelargonium

Essa flor tem bastante nas floriculturas como gerânio-de-cheiro, ela emite notas florais bem agradáveis que fazem afastar os insetos voadores, além de ser considerada uma bela espécie ornamental.

3. Lavanda

Essa planta é muito conhecida pela beleza e o seu aroma que é muito bom, mas os óleos são usados em repelentes naturais, por isso essa planta age no combate de pernilongos.

4. Hortelã-pimenta

Essa planta com o seu cheiro refrescante e também mentolado, ajuda a manter mosquitos a distância, por isso ela pode ser cultivada em vasos ou jardins e também para uso culinários e medicinais.

5. Alecrim

O alecrim tem folhas aromáticas e é uma adição útil ao jardim para afastar mosquitos, esse tempero é bem cheiroso e não agrada nenhum tipo de inseto, principalmente formigas e baratas.

6. Nepeta

A planta nepeta é bastante conhecida por atrair gatos enquanto manda para longe os mosquitos e tem uma sensação amadeirada.

7. Calêndula

Essa planta é uma cor que transmite paz e continua sendo tratada também como remédio entre os povos originários, a partir do extrato dessa planta cria bons inseticidas.

8. Tabaco Ornamental

O tabaco ornamental ou Nicotiana, tem um odor forte que as pessoas costumam gostar, porém essa planta contém nicotina e precisa ser manuseada com bastante cuidado e atenção.

9.Tomilho

Outro tipo de planta que ajuda a afastar os insetos é o tomilho, usado em vários pratos e dotado de um cheiro que se torna único, por mais que seja agradável aos humanos é detestado no mundo dos insetos.

