Faça isso e aproveite as novidades do WhatsApp de agosto

As novidades do WhatsApp não deixam de ser um dos assuntos mais interessantes para pelo menos 2 bilhões de pessoas que fazem parte da base de usuários deste aplicativo de mensagens. Aliás: dentro do seu nicho, e dentro do mercado de aplicativos como um todo, ele definitivamente está entre os mais populares.

E um dos fatores que contribuem para toda a sua fama e popularidade é justamente o fato de que a empresa Meta, dona do aplicativo em questão, está sempre aprimorando os recursos e as funcionalidades do mesmo, não sendo à toa que as notícias relacionadas a novas atualizações aparecem com certa frequência.

Inclusive, não é exagero afirmar que, nos últimos meses, não foram poucas as novidades lançadas, sempre oferecendo aos usuários uma experiência de uso cada vez mais aprimorada e segura.

E, agora, neste artigo, é hora de aprender um passo a passo para manter o famoso “Whats” sempre atualizado, a fim de que todas as suas novas funcionalidades comecem a ser aproveitadas assim que forem lançadas.

Todos os detalhes sobre esse importante processo estão no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Agosto também é mês de novidades do WhatsApp | Imagem: MIH83 / pixabay.com

O passo a passo para sempre ficar por dentro das novidades do WhatsApp

Para quem definitivamente não abre mão de ficar por dentro de todas as novidades do WhatsApp, a boa notícia é que não há necessidade de ficar acompanhando diversos portais sobre tecnologia, por exemplo, para saber o que está sendo lançado.

Basta manter o app sempre atualizado e já será possível aproveitar as novas funcionalidades e desfrutar de mais segurança enquanto recebe e envia não só mensagens de texto, mas também as mensagens compostas por todos os demais elementos, como áudios, vídeos, figurinhas e documentos em PDF, por exemplo.

Abaixo, é possível aprender a fazer essa atualização em cada aparelho celular, tendo como ponto de partida o sistema operacional utilizado:

Como fazer a atualização do WhatsApp no sistema Android

Abrir a Play Store diretamente no dispositivo (é a loja de apps da Google); Na barrinha de pesquisas, procurar por “WhatsApp”; Após encontrá-lo, selecionar “Atualizar”, que é um botão que estará clicável sempre que houver uma nova atualização disponível.

Como fazer a atualização do WhatsApp no sistema iOS

Abrir a App Store diretamente no dispositivo (trata-se da loja de apps da Apple); Clicar em “Atualização” na parte debaixo da tela; Buscar por “WhatsApp” na lista que aparecer e, depois, selecionar “Atualizar”.

Veja também: Use o número do celular para rastreá-lo; aprenda como fazer isso

Agosto também é um mês de novidades do WhatsApp

As inovações do WhatsApp não param, a fim de que melhorias e novos recursos sempre estejam à disposição para usuários, principalmente para aqueles que querem uma experiência de uso que seja superior.

E a iniciativa de atualizar esse app é composta por um processo realmente muito simples, por meio do qual é possível aproveitar as novas funcionalidades quase que imediatamente.

Com o lançamento relacionado ao mês de agosto, por sinal, áreas como conforto visual, comunicação e privacidade deixam o “Whats” ainda mais necessário. Quem não quer perder nada em relação a ele, portanto, deve atualizá-lo o quanto antes.

Veja também: Fazendo isso você descobre quais dados foram vazados no Facebook e pode pedir indenização