Baratas não suportam o cheiro deste aromatizante natural

Ter um lar sempre limpo é sinônimo de segurança, tranquilidade e cuidado, no que diz respeito à saúde de toda a família. E essa limpeza pode ser obtida por meio dos hábitos corretos de higiene (tanto no que diz respeito à higiene pessoal quanto no que diz respeito à higiene da casa) e até mesmo por meio do uso de um aromatizante natural capaz de deixar os cômodos livres de insetos considerados perigosos.

Aliás: apesar dos diversos esforços para manter a casa limpa, os intrusos indesejados sempre podem aparecer, a exemplo das baratas e das moscas, que espalham doenças e contaminam alimentos mesmo que simplesmente caminhem por cima deles.

As baratas, especificamente, são conhecidas pelos danos que causam às pessoas. E, o pior: são insetos muito resistentes.

É interessante que quem queira se livrar delas, portanto, descubra qual é o aromatizante natural poderoso que deve ser usado nesse processo. E ele será apresentado no decorrer desse artigo.

Com poucos ingredientes se prepara um aromatizante natural potente | Imagem: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

As doenças que são transmitidas pelas baratas

Antes de falar do aromatizante natural, vale frisar que o número de doenças que as baratas são capazes de transmitir de fato é alarmante, por conta das bactérias com as quais estão ligadas.

A lista está abaixo:

A Salmonelose, que é causada pela bactéria Salmonela e causa infecção no intestino; A Escherichia coli, responsável por causar infecções gastrointestinais; A Gastroenterite, que representa o trato gastrointestinal inflamado; A asma e alergias, causadas pelos restos desses insetos; A Poliomielite, embora não seja tão comum; A Leptospirose, que causa dores nos músculos e na cabeça, além de febre; A Diarreia do Viajante, comum em quem vai para países precários em higiene; As infecções na pele, também causadas pelos restos das baratas.

Veja também: Barriga vazia: posso tomar café? Entenda o risco

O aromatizante natural capaz de eliminar as baratas

A possibilidade de ter em casa um produto que deixa um cheiro agradável nos ambientes e ainda é capaz de espantar as baratas pode parecer impossível para muitas pessoas. Porém, realmente é muito possível e, o melhor: o preparo desse aromatizante natural é muito fácil.

Ele é explicado nos passos abaixo:

Misturar 5 pedaços de pepino e folhas de louro (apenas algumas, de tamanho grande) em meio litro de água Coar essa mistura e depois esvaziá-la dentro de um frasco que tenha atomizador; Adicionar a esta mistura entre 10 r 15 gotas do óleo essencial da hortelã-pimenta; Agitar muito bem, e depois deixar a mistura descansar algumas horas antes de começar a aplicação.

Terminado esse período, será hora de borrifar o aromatizante natural em locais estratégicos, como nos cantos da cozinha e onde mais for necessário, para evitar o surgimento de baratas.

Elas, assim como outros insetos, não gostam de cheiros naturais, como do louro, da hortelã e do pepino e, por isso, não entram em lugares nos quais esses cheiros estão presentes.

Por fim, vale frisar que o aromatizante natural mencionado acima é um ótimo complemento para a rotina de limpeza, e pode ser usado todos os dias a fim de que os insetos se mantenham bem longe.

Veja também: Agência do Nubank? Como sacar dinheiro de banco virtual