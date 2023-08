Seu número está na lista? WhatsApp excluirá 40 modelos de celulares

Estes modelos de celular não contarão mais com o WhatsApp – Uma notícia alarmante para usuários de tecnologia ao redor do mundo: um dos aplicativos de troca de mensagens mais populares, o WhatsApp, está prestes a deixar de funcionar em 47 modelos de smartphones. Essa mudança, prevista para dezembro deste ano, afetará grandes marcas como Huawei, iPhone e Samsung, e milhões de usuários terão de se adaptar. Mas o que está por trás dessa decisão, e quais serão as consequências para os usuários? Acompanhe a análise completa a seguir.

Mais de 40 modelos de smartphone ficarão sem o WhatsApp a partir de dezembro, conforme anunciado pelo Grupo Meta. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp deixará de funcionar nestes celulares

O WhatsApp, desde a sua criação em 2009, tem sido uma ferramenta indispensável para muitos, permitindo conversas por meio de mensagens de texto, áudio e vídeo, além de outros recursos como chamadas e imagens temporárias. Com uma base de usuários que ultrapassa 1 bilhão em todo o planeta, o aplicativo se tornou um pilar na comunicação global.

Veja também: Todo mundo tem que fazer isso no WhatsApp periodicamente, mas ninguém te contou

Entretanto, a evolução constante do app resultou em atualizações frequentes, adicionando uma variedade de funções que ampliaram sua utilidade, mas também sua demanda por recursos de hardware. Essas atualizações deixaram alguns modelos de smartphones incapazes de suportar as novas versões do aplicativo, levando à decisão do Grupo Meta (responsável pelo WhatsApp e outras redes sociais como Instagram e Facebook) de cessar o suporte a esses modelos.

As marcas afetadas incluem nomes de peso da indústria tecnológica, como Sony, Huawei, Samsung, iPhone e LG. Os modelos que perderão o acesso ao WhatsApp variam em geração e características, desde dispositivos mais antigos como o Samsung Galaxy S2 até modelos mais recentes como o iPhone 5C.

A retirada do suporte significa que, para continuar utilizando o WhatsApp, os proprietários desses aparelhos terão que adquirir um novo dispositivo compatível. Isso pode ser visto como um desafio para alguns usuários, especialmente aqueles com orçamento limitado ou que não veem a necessidade de atualizar seus telefones regularmente.

Avanço da tecnologia

A decisão de descontinuar o suporte para esses 47 modelos destaca a rapidez com que a tecnologia avança e as exigências crescentes que os aplicativos modernos colocam sobre os dispositivos. Também levanta questões sobre a sustentabilidade e a vida útil dos smartphones, em um momento em que a preocupação com o meio ambiente e a economia circular estão cada vez mais presentes.

Além disso, a medida reforça a necessidade de os consumidores estarem atentos às atualizações e mudanças na tecnologia que utilizam diariamente. A dependência de aplicativos como o WhatsApp para comunicação e negócios torna essas transições tecnológicas ainda mais críticas.

Portanto, a retirada do suporte ao WhatsApp em 47 modelos de smartphones é um lembrete contundente das constantes mudanças no mundo da tecnologia. Enquanto isso representa um avanço na capacidade e funcionalidade dos aplicativos, também lança um desafio para aqueles que usam modelos mais antigos de smartphones. A adaptação a essa mudança será um processo interessante de observar, à medida que os usuários equilibram as demandas da tecnologia moderna com suas necessidades individuais e recursos financeiros.

Veja também: Quem usa WhatsApp pode receber indenização de até mais de R$ 4.350,00