Por que o Pix está por “um fio”? Nova moeda brasileira será 100% digital

Não podemos deixar de mencionar que a forma de pagamento via PIX fez um sucesso desde o seu lançamento e só vem crescendo o número de pessoas que escolhem esse formato de pagamento. Por sua facilidade, praticidade, segurança em não andar com notas de dinheiro na rua e com risco de perder, além de conseguir fazer qualquer pagamento sem precisar sair de casa.

O Banco Central anunciou nesta última segunda-feira (7) que a primeira moeda digital oficial do Brasil vai se chamar Drex. Isso está dividindo opiniões, acompanha a leitura para saber um pouco mais sobre o assunto.

Primeira moeda digital do Brasil está prestes a ser lançada. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moeda brasileira será 100% digital

A primeira moeda digital oficial do Brasil vai se chamar Drex. Em nota, a autoridade monetária informou que a palavra foi escolhida pela sonoridade forte e moderna e por fazer também a referência a digital (D), real (R), eletrônico (E) e a letra X representando a tecnologia e conexão.

Segundo informações do Banco Central o objetivo principal do modelo é para baratear os custos operacionais bancários para conseguir incluir mais consumidores no novo mercado financeiro. E a expectativa é que o ativo seja disponibilizado a população a partir do ano de 2024.

Comunicado do Banco Central

“A solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores”.

Veja também: Drex é o novo Pix? O que muda com essa moeda digital

Moeda Drex

O Drex, que foi apelidado internamente como “primo do Pix” não vai ser um criptoativo, como o bitcoin e sim uma “Central Banck Digital Currency” – CBDC, Moeda Digital de Banco Central, em tradução livre.

Lembrando que cada unidade do Drex vai ser equivalente a um real físico e será possível trocar a moeda digital por papel-moeda e vice-versa, na prática, esse acesso vai ser feito através de carteiras virtuais. Alguns países como Suécia e China já tem as moedas digitais oficiais.

O mundo está ficando cada vez mais tecnológico isso não tem como negar! Por isso todas as áreas estão se adaptando aos poucos para entrar nesse mundo tecnológico pois futuramente algumas coisas vão mudar. A primeira moeda digital do Brasil vai ser um marco na história do nosso país e uma grande evolução da tecnologia.

Veja também: Simples moeda de 10 centavos pode valer mais de R$ 100; confira