Colesterol alto: 40% dos brasileiros tem o problema; veja o que fazer

Sofre de colesterol alto? Em uma nação onde quatro em cada dez adultos enfrentam problemas de colesterol alto, um número surpreendentemente crescente de crianças também está sendo afetado por essa questão de saúde alarmante. A revelação de que uma em cada quatro crianças brasileiras já exibe níveis elevados de gorduras no sangue destaca a urgência de ações imediatas. Diante deste cenário preocupante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) trouxe à tona dados que revelam que quase dois terços da população não têm conhecimento sobre seus níveis de colesterol. A sociedade médica dedicou a terça-feira (8) como o Dia Nacional da Prevenção e Controle do Colesterol, marcando uma importante etapa na conscientização sobre o tema.

Cerca de 40% dos brasileiros enfrentam problemas de colesterol alto, incluindo crianças, revela a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foto: divulgação

Entenda o colesterol alto

O colesterol é composto por gorduras, que desempenham diversas funções essenciais no corpo humano, como na produção de hormônios. No entanto, o desequilíbrio entre o HDL, o chamado “colesterol bom”, e o LDL, conhecido como “colesterol ruim”, pode levar a problemas vasculares, aumentando a incidência de AVC, morte súbita e doença coronariana.

Renata Brasil, nutricionista esportiva, enfatiza a importância da dieta no controle dos níveis de colesterol. Ela sugere priorizar alimentos ricos em gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas, conhecidas como “gorduras boas”. Entre essas opções benéficas estão o azeite, óleo de canola, abacate, diversas nozes, e até peixes como atum e sardinha. Renata ressalta especialmente a semente de abóbora, rica em gordura poliinsaturada.

Em contrapartida, a especialista também orienta a redução de alimentos ricos em gordura trans e saturadas, conhecidos como “gorduras ruins”. Esses incluem carne bovina gordurosa, alimentos embutidos e industrializados, como sorvetes e margarinas. A atenção deve ser redobrada, e esses alimentos devem ser drasticamente reduzidos na dieta diária.

Aqueles que já enfrentam problemas com colesterol alto podem se beneficiar do consumo de frutas cítricas, como laranja e limão. Renata também destaca a importância de aumentar a ingestão de gorduras boas, como sementes e oleaginosas, para elevar o nível de HDL, o colesterol bom.

Alimentação e atividade física

Alguns alimentos que podem parecer inofensivos podem ser prejudiciais para pessoas com colesterol alto. Isso inclui carnes gordurosas, alguns laticínios, como leite integral, e alguns óleos vegetais, como o óleo de coco. A nutricionista também menciona a necessidade de consumir azeitonas e álcool com moderação, devido ao seu possível impacto nos níveis de colesterol.

A atividade física é outro elemento crucial no controle do colesterol. Segundo Renata, não basta apenas a dieta, é necessário combinar com exercícios físicos. O nível adequado de atividade vai depender do estado físico de cada pessoa, e uma caminhada pela manhã pode ser suficiente para algumas pessoas. No entanto, ela enfatiza a necessidade de atenção ao preparo físico de cada indivíduo, para adequar a intensidade e a carga horária da atividade às necessidades específicas.

O colesterol alto é uma questão de saúde que requer atenção e cuidado imediatos. Através da conscientização e da adoção de hábitos alimentares e de estilo de vida saudáveis, é possível controlar e até prevenir esse problema. A celebração do Dia Nacional da Prevenção e Controle do Colesterol pela Sociedade Brasileira de Cardiologia serve como um lembrete vital de que o cuidado com o colesterol deve ser uma prioridade nacional, não apenas para os adultos, mas para a crescente população de crianças que estão enfrentando esse desafio de saúde cada vez mais cedo em suas vidas.

