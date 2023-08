O Bolsa Família é um dos programas mais importantes do Governo Federal. Cujo alcança milhões de famílias de baixa renda. Atualmente o seu valor base é de R$ 600 e pode chegar a R$ 1 mil ou mais somado dos adicionais. Seus repasses são feitos nos últimos 10 dias úteis do mês — neste mês de agosto pode ter surpresa para alguns! Milhões de famílias terão o pagamento antecipado. Saiba quais e como receber.

Estas pessoas podem receber o Bolsa Família antes da hora | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estas famílias podem receber o pagamento antecipado

O Bolsa Família respeita o calendário padrão estipulado pelo Governo Federal. Trata-se do uso do número final do NIS para ordenar a lista de beneficiários que irão receber o repasse a cada dia. Sendo válido lembrar que o benefício é pago somente em dias úteis.

Portanto, a partir dos últimos 10 dias úteis do mês os repasses começam a ser feitos de acordo com o número final do NIS. Algumas recebendo mais cedo e outras mais tarde.

Entretanto, neste mês de agosto algumas famílias irão receber o pagamento antecipado diretamente na conta. A partir do dia 18 — haja vista que os valores hão de cair diretamente na conta do Caixa Tem, que todo beneficiário do INSS possui.

Estas pessoas podem receber o benefício antecipado:

Pessoas que habitam em regiões cujo estão em situação de calamidade pública em razão do período de estiagem local;

Pessoas que habitam em regiões cujo estão em situação de calamidade pública em razão das fortes chuvas;

Pessoas que se declaram indígenas yanomanis.

Portanto, essas famílias irão receber o pagamento a partir do dia 18. De maneira automática sem necessidade de qualquer outra ação. Os demais devem respeitar o calendário do Bolsa Família como de costume.

Novos valores surpreendem a todos

Os novos valores do Bolsa Família estão impressionando a todos. Haja vista que milhões de brasileiros irão receber neste período valores superiores a R$ 1 mil. Haja vista que o valor base do benefício é de R$ 600.

Há adicionais de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos. Adicionais de R$ 50 para gestantes e lactantes. E adicional de R$ 50 para membros entre sete e dezoito anos. Logo, somando todos os valores adicionais — os números podem chegar aos R$ 1 mil.

Haja vista que neste mês de agosto também será pago o Vale-Gás. Adicionando o montante de R$ 110 para milhões de famílias beneficiadas. Portanto, mais do que nunca o Bolsa Família está sendo um grande aliado para as famílias brasileiras.

Ademais, basta aguardar as datas em questão e obter os repasses dos benefícios. Os pagamentos vão do dia 18 ao dia 31 deste mês de agosto.

