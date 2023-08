Dá para resolver pendência com o INSS; aprenda como

Através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) os brasileiros contribuintes têm acesso a uma série de auxílios. Entretanto, durante a abertura de um requerimento não é raro aparecer a seguinte mensagem: “Seu pedido caiu em cumprimento de exigência”. Logo, qual o procedimento padrão a ser realizado? Veja o passo a passo.

Como resolver pendências no INSS?

Esse ‘erro’ acontece quando há pendências documentais durante o processo de análise do requerimento aberto. Portanto, por mais que a nomenclatura seja difícil de ser compreendida por muitas, é simplesmente dizendo ao segurado que ele precisa anexar ou atualizar documentos.

Essas alterações podem ser feitas de duas maneiras diferentes. Geralmente essas pendências são avisadas através do SMS ou diretamente pelo aplicativo.

Essas pendências podem ser sanadas através do aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado através da loja de aplicativos de qualquer dispositivo — seja Android ou iOS. É importante sempre realizar o download por plataformas oficiais, evitando sites de terceiros.

Caso o segurado prefira é possível agendar um atendimento presencial através da central de atendimentos pelo telefone 135. Nesse caso após o agendamento ficará marcado um dia na qual o futuro beneficiário deverá ir até a agência do INSS com os documentos necessários para anexo no requerimento.

Qual o tempo estipulado?

Portanto, é necessário que esse procedimento seja realizado o mais rápido possível. Dentre de 30 dias para ser mais exato. Lembrando que esta data é validada a partir do momento que o segurado recebeu a mensagem acerca da pendência.

Haja vista que o prazo pode ser prorrogado através de uma solicitação formal — geralmente feita por um advogado. Para mais informações quanto à análise ou documentações pendentes é importante entrar em contato com a central de atendimentos, pelo número 135.

Aos que prefiram seguir a primeira opção e anexar os documentos através do aplicativo/site é bem simples. Veja o passo a passo.

Entre no aplicativo Meu INSS;

Clique em ‘Login’ e faça login com a conta do Governo;

Clique em ‘Cumprimento de Exigência’;

Clique em ‘Protocolo’;

Responda os quadros e anexe os documentos;

Clique em finalizar.

Pronto! O passo a passo é bem simples e pode ser feito em questão de minutos. Caso prefira é possível ir na agência, a fim de ter mais estabilidade e até mesmo sanar toda e qualquer dúvida pendente acerca do processo. Haja vista que pode ser realizado por qualquer pessoa, contanto que tenha os dados do requerimento em mãos.

Este procedimento é totalmente gratuito, desse modo, o INSS jamais cobra qualquer taxa para liberação de benefícios ou auxílios. Caso surja essa proposta, é golpe na certa. Portanto, é importante estar atento para evitar cair nesse tipo de fraude.

