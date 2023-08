Como deixar seu computador no modo “ultrarrápido”? Aprenda

Nem todos os computadores são tão potentes quanto os da ‘NASA’. Entretanto, é possível turbinar qualquer PC através de algumas dicas práticas que podem ser feitas por qualquer pessoa. A velocidade de um computador é definida por uma série de fatores. A principal delas é a sua capacidade de processamento — que é medida em Ghz (Gigahertz). Outro fator importante é a quantidade de memória RAM disponível e de armazenamento interno. Mas calma, não é preciso ser nenhum técnico de informática para conseguir acelerar um computador! Veja algumas dicas práticas e faça agora mesmo!

Faça isso e turbine o seu computador

O hardware não é possível mudar com tanta frequência. Entretanto, é possível realizar algumas alterações no software a fim de conseguir obter o máximo possível da performance do computador. Por mais que sejam dicas simples, todo cuidado é pouco. Tenha sempre um backup salvo de todos os arquivos importantes presentes no computador.

Varredura: faça uma varredura dos programas que não estão sendo usados no computador e desinstale-os. É possível fazer isso através do menu de ‘Programas e aplicativos’. É importante averiguar o programa e se realmente pode ser desinstalado do computador. Em alguns casos é necessário reiniciar a máquina após a desinstalação. Além de ganhar mais skills a máquina ganha uns gigabytes em seu armazenamento.

Limpeza: faça uma limpeza de todos os arquivos do computador que não estão sendo usados. Seja fotos, filmes e até mesmo jogos. Muitas vezes existem arquivos duplicados, essa análise manual garante que nada passe batido e seja possível garantir o máximo de limpeza do PC.

Drivers: mantenha sempre os drivers do computador atualizado. A fim de melhorar a conexão entre o hardware e software. Para atualizar é bem simples, há uma gama de programas na internet gratuitos que realizam essa tarefa. Bem como o DriveMax.

Inicialização de programas: um dos fatores que mais ocasionam travamentos no computador é a quantidade de programas que é inicializado juntamente com o sistema operacional. É necessário filtrar os programas que realmente são importantes. Para isso basta abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows e clicar em “Inicialização” e marcar ou desmarcar os programas.

Dicas bônus que vão mudar sua vida

Somente com as dicas acima é possível obter um bom resultado no desempenho do computador. Entretanto, essas duas dicas são bizuradas e específicas para usuários que querem ainda mais performance do PC.

Núcleos: os computadores dual-core possuem processadores com dois núcleos físicos e alguns virtuais. Os mais atualizados possuem vários núcleos físicos e threads de comunicação. O grande problema é que na maioria dos computadores esses núcleos vem desativados. É necessário ativá-los de maneira manual. Para isso basta pressionar o botão do Windows + R e digitar “msconfig”. Feito isso, clique em ‘Inicialização do Sistema’ e depois em ‘Opções avançadas’.

Marque a caixa ‘Número de processadores’ e selecione o máximo. Feito isso, clique em concluir e reinicie a máquina.

Manutenção: o computador seja PC ou Notebook é formado por peças. Que muitas vezes acabam acumulando poeira. Dentro do computador há uma peça chamada de cooler, é responsável pelo resfriamento das peças internas — principalmente do computador. Logo, é importante realizar uma manutenção com frequência a fim de retirar essa poeira e garantir que as peças possam respirar dentro do gabinete.

Portanto, todas essas dicas possuem como intuito melhorar a velocidade do computador e garantir um excelente desempenho mesmo com um hardware mediano.

