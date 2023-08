Bradesco emite alerta GERAL para os clientes

O Bradesco, uma das principais organizações financeiras do Brasil, emitiu um amplo aviso para que todos os seus clientes estejam informados a respeito dos desenvolvimentos previstos ao longo do ano, evitando assim surpresas inesperadas. A instituição bancária decidiu implementar uma série de modificações que terão impacto tanto em seus clientes quanto em seus funcionários. Saiba mais detalhes logo abaixo.

O Bradesco lançará em breve o “My Account”, uma nova conta do banco voltada para clientes que realizam compras fora do Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Bradesco anuncia mudanças ‘necessárias’

Diante das inovações tecnológicas, várias empresas estão buscando se reinventar para não ficarem à margem em relação ao restante do mercado. Isso inclui até mesmo as instituições mais tradicionais, as quais precisam dar início a um processo de transformação. Uma delas é o tradicional banco Bradesco.

Com uma presença abrangente de mais de 44 mil pontos de atendimento distribuídos pelo país, visando atender seus mais de 55 milhões de clientes, a instituição bancária decidiu implementar uma série de modificações que terão impacto tanto em seus clientes quanto em seus funcionários. Saiba o que está por vir logo abaixo.

Leia mais: Bradesco revela oportunidade para pequenos empreendedores do Brasil

Medidas extremas para conter concorrência

Estas mudanças foram motivadas pelos avanços observados nas instituições bancárias digitais. Reconhecendo a importância da inovação, o Bradesco anunciou que planeja encerrar aproximadamente 300 agências ao longo deste ano.

Diante do expressivo crescimento das Fintechs, diversos clientes migraram para esses novos bancos digitais, resultando em uma queda de 21% nos lucros do Bradesco no primeiro trimestre deste ano. O CEO da companhia, Octavio de Lazari Junior, revelou ainda que a crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19 exacerbou essa situação.

Com o fechamento das agências, os clientes devem estar cientes de que, caso frequentassem uma agência próxima que será fechada, precisarão se adaptar e escolher uma nova localização próxima ou optar por realizar todas as operações de forma online.

Os funcionários são frequentemente os mais impactados por essas mudanças, visto que precisam ser realocados ou, em alguns casos, podem perder seus empregos, uma vez que centenas de agências serão fechadas e não haverá vagas para todos. No entanto, até o presente momento, a instituição bancária não se manifestou sobre o possível remanejamento de funcionários do banco.

Bradesco já efetuava cortes desde 2022

Mas para quem pensa que o anúncio do encerramento das atividades em agências físicas é uma ‘novidade’, está enganado. Somente no ano de 2022, a o banco Bradesco fechou 159 unidades bancárias.

A holding do Banco Bradesco concluiu o terceiro trimestre de 2022 com um total de 88.374 colaboradores, registrando um acréscimo de 638 postos de trabalho ao longo de um período de 12 meses, sendo 245 desses adicionados no último trimestre. Durante esse mesmo intervalo, 159 agências foram encerradas, ao passo que 29 unidades de negócios foram inauguradas. Ao final de setembro, a instituição contava com uma rede de 2.871 agências, 996 unidades de negócios e uma base de clientes totalizando 76,8 milhões.

De acordo com Geraldo Ferraz, diretor do Sindicato do Rio, ocorrem demissões e fechamento de agências por parte do Bradesco, acompanhados de alegados desrespeitos a clientes e usuários, que supostamente estão sendo constrangidos a não efetuarem pagamentos em caixas físicos, além de observar o fechamento de caixas eletrônicos. Essas ações, conforme Ferraz, impactam negativamente os idosos e os segmentos economicamente menos favorecidos.

Leuver Ludolff, diretor da entidade e representante da Comissão de Organização dos Empregados (COE), afirmou que a campanha em oposição às demissões e em favor dos direitos dos clientes e usuários continuará a ser conduzida. Ludolff destacou que é relevante que a sociedade compreenda que a deterioração da qualidade do atendimento guarda relação com a estratégia do Bradesco de encerrar operações físicas e reduzir o quadro de funcionários, e que os consumidores têm a capacidade de fazer valer seus direitos ao se engajarem na causa defendida pelo grupo de trabalhadores, que busca a preservação do emprego e a garantia de um atendimento digno à população.

Na cidade do Rio de Janeiro, o número de bancários dispensados somente no presente ano já ultrapassou a marca de 300, com o banco também anunciando o fechamento iminente de 16 agências no estado, das quais 10 se localizam na capital.

Leia também: Bradesco revela oportunidade para pequenos empreendedores do Brasil