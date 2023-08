Aprenda o truque do WhatsApp para descobrir se alguém apagou conversas

Na Internet é possível encontrar muitas dicas de como deixar o WhatsApp mais funcional e, entre essas sugestões existe um truque que se revelou muito útil entre as pessoas. Descubra se alguém excluiu alguma conversa do aplicativo, com as atualizações agora não poderão ocultar chats ou mensagens de você.

Durante o ano de 2023, o WhatsApp lançou muitas atualizações para oferecer uma melhor experiência aos usuários do aplicativo, além da edição de mensagens, agora permite que você tenha bate-papos privados que podem até ser bloqueados com sua impressão digital. Dentro deles, existe algo conhecido como criptografia de dados, que é útil para saber se alguém exclui uma conversa.

Mais de 40 modelos de smartphone ficarão sem o WhatsApp a partir de dezembro, conforme anunciado pelo Grupo Meta.

O truque do WhatsApp para saber se alguém apagou uma conversa.

Apesar de o aplicativo criptografar os dados, com esse truque é possível saber se alguém apagou alguma conversa do WhatsApp. O que a maioria dos usuários não sabia é que o aplicativo coleta alguns dados aos quais temos acesso que permite que você saiba se alguém está ocultando mensagens ou bate-papos. Porém, é necessário ter em mãos o equipamento móvel da outra pessoa.

Este truque é muito comum para os casais, vale ressaltar que você deve ter o consentimento ou permissão da outra pessoa. Depois de acessar o outro dispositivo, existem três maneiras de saber se apenas excluiu ou ocultou as conversas, a mais conhecida é arquivando os chats, a segunda é com arquivos multimídia e a última é com contatos frequentes.

O principal truque é analisar os arquivos multimídia do WhatsApp , seja de downloads de fotos, áudios, vídeos etc., lembre-se de que eles são armazenados automaticamente. Para saber se deletaram uma conversa , basta ir em “Configurações” e depois em “Armazenamento e dados”, aqui você deve ir na seção “Gerenciar armazenamento”, onde você verá a quantidade de GB que os chats ocupam, na parte de Abaixo está uma lista que marca os chats, em que existe um contato mas a conversa não aparece, significa que você excluiu.

O WhatsApp é um aplicativo que funciona como um serviço de mensagens instantâneas conectado à internet, disponível em multiplataformas. A possibilidade de compartilhar mensagens, fotos e até fazer chamadas de forma gratuita e ilimitada fez sua popularidade explodir desde que foi criado.

Ele é fácil de usar, com configuração simples a partir do número do seu telefone. Como funciona independente das configurações de cada dispositivo, você não precisa ter a mesma marca de aparelho do destinatário das mensagens ou estar em uma plataforma específica: o aplicativo funciona com telefones iPhone, Android e computadores desktop.

A lista de recursos é longa e cresce a cada ano, indo além do envio de mensagens simples. Hoje você também pode:

Compartilhar sua localização;

Transmitir seu status para seus contatos;

Compartilhar contatos;

Definir papéis de parede personalizados;

Alertas de notificação;

Salvar o histórico de bate-papo;

Usar a câmera para tirar fotos e vídeos de dentro do aplicativo;

Realizar pagamentos;

Transmitir mensagens para vários contatos ao mesmo tempo.

