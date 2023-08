Anvisa proíbe venda de marcas de produtos de limpeza e deixa todos CHOCADOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém sobre forte rigor qualquer produto destinado ao consumidor brasileiro e que tenha o potencial de causar algum dano à saúde dos brasileiros. Com isso, a agência recentemente anunciou a proibição da comercialização de alguns produtos de limpeza que continham irregularidades de acordo com o termo de boas práticas de fabricação de saneantes. Saiba quais foram os produtos logo abaixo.

Limpeza na mira da Anvisa

Não se deixe surpreender ao descobrir os detalhes sobre a recente proibição da venda de uma marca de produtos de limpeza pela Anvisa. Uma notícia impactante envolvendo uma marca de produtos de limpeza comumente encontrados em nossas casas veio à tona.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou a decisão urgente de proibir a comercialização de produtos da Mantovani Indústria Química que continham irregularidades de acordo com o termo de boas práticas de fabricação de saneantes. Segundo informações divulgadas pelo portal Gazeta do Povo, um total de 58 produtos de limpeza da marca foram alvo dessa proibição.

No Brasil, a Anvisa atua como uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, atuando também como autarquia de regime especial.

Saiba mais detalhes da proibição determinada pela agência logo abaixo.

Proibição de outros tempos

O caso ocorreu em 2018, quando a Anvisa proibiu a venda dos produtos da Mantovani Indústria Química em todo o território brasileiro. Essa proibição foi oficializada por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial.

De acordo com a fonte, diversas irregularidades foram identificadas na empresa durante uma inspeção realizada em abril daquele ano, que visava verificar as boas práticas de fabricação de saneantes. No entanto, a publicação não detalhou especificamente quais problemas foram encontrados.

Na época da inspeção, a orientação da Anvisa foi clara: aqueles que possuíssem produtos proibidos da marca deveriam interromper imediatamente seu uso. A Regional Paranaense do Procon também informou que os consumidores poderiam solicitar o reembolso dos valores pagos aos fabricantes, além de suspenderem o uso.

O caso voltou à tona, pois a fabricante voltou a vender os produtos de limpeza proibidos cinco anos atrás. De acordo com dados disponíveis atualmente no portal da marca, a empresa continua comercializando seus produtos normalmente.

Confira abaixo a lista com os 58 produtos de limpeza que foram alvo dessa proibição:

Blueseal Selante Químico Para Mictório Sem Água

Água Sanitária Indaiá

Soda Cáustica Indaiá

Sabão Pinho Em Gel

Desencrustante Indaiá

Sabão De Coco Tuff

Flotmiq

Sabão Líquido

Sabão Líquido De Coco

Lava Roupa

Alvejante Sem Cloro Indaiá

Detergente Indaiá

Limpa Alumínio Indaiá

Sabão Gel

Amaciante Para Roupas Indaiá

Soda Cáustica Ruck

Sabão De Coco Indaiá

Sabão De Coco Seleto

Sabão De Coco Brilho Odor

Desentupidor Líquido Indaiá

Decap Miq

Neutra Miq

Shampoo Para Lataria Indaiá

Removedor De Cera Indaiá

Flotador Indaiá

Limpa Alumínio Indaiá

Desengordurante Indaiá

Solvente Desengordurante Indaiá

Limpa Forno Indaiá

Limpa Inox Indaiá

Limpa Vaso Sanitário Indaiá

Limpador Perfumado Com Cera Indaiá

Limpa Painel Indaiá

Limpa Rejunte Indaiá

Limpa Piso Indaiá

Álcool Gel Indaiá

Cera Líquida Indaiá

Sabão De Coco Premium Indaiá

Sabão Em Pedra Coco Premium 200 Gr

Sabão De Coco Premium Indaiá

Sabão De Coco Premium 1 Kg

Limpa Pedras Miq

Detergente Limpa Vidros Miq

Solumiq

Detergente Limpeza Pesada Miq

Cloro Estabilizado

3 Em 1 Acquamiq Floculante

Clarificante

Coagulante

Limpa Bordas Miq

Sulfato De Alumínio Acquamiq

Barrilha Leve Miq

Cloro Orgânico Acquamiq

Algicida Acquamiq

Sabão Em Pó Indaiá

Soda Cáustica Start

Soda Cáustica Brilodor

Soda Cáustica Indaiá

