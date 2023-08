Filtro de barro esconde a verdadeira “magia” dos consumidores

O filtro de barro é um item quase obrigatório ainda em muitas casas brasileiras, podemos até afirmar que faz parte da tradição brasileira. O sistema de filtragem ainda é uma das maneiras que são mais eficazes para garantir a pureza da água que consumimos todos os dias.

Porém, a manutenção desse velho conhecido exige atenção e bastante cuidado. Como sabemos que muitas casas ainda têm esse filtro trouxemos algumas dicas essenciais para manter em forma o filtro de barro e pronto para servir água fresca.

Limpeza do filtro de barro

Manter a limpeza de um filtro é essencial, principalmente do filtro de barro, é crucial para conseguir manter o seu desempenho, evite produtos de limpeza pesados na parte interna do filtro, além disso esponjas abrasivas também devem ser evitadas, escolha usar flanelas ou a parte macia da esponja para uma limpeza gentil.

Já para a parte externa tem como usar produtos de limpeza da sua preferência, desde que estejam de acordo com as recomendações do fabricante. Porém, uma boa higienização interna e externa não é tudo, não pode esquecer do principal para realmente ter uma água de qualidade é sempre estar prestar atenção na vela do filtro de barro.

Vela do filtro de barro

Manter a vela do filtro limpa é bem simples, não é difícil como todos pensam: retire a vela e lave em água corrente, não guarde a vela enquanto estiver úmida, deixa secar naturalmente para depois guardar, fazendo isso vai ajudar e eliminar as impurezas que podem se acumular com o tempo além de garantir uma água sempre pura.

Seguindo essas dicas você vai conseguir garantir e ter eficácia do seu filtro de barro e não podemos esquecer do mais importante, a qualidade da água que será boa para você e sua família consumirem. Lembre-se que a água filtrada é a mais fresca, pura e saborosa, além de também ser uma boa alternativa mais sustentável ao invés do uso de garrafas plásticas.

Um filtro de barro bem cuidado oferece uma água de qualidade e totalmente fresca, isso contribui muito para a saúde e o bem-estar da família inteira, cuide do filtro e aproveita os benefícios que ele oferece no sistema tradicional de filtragem.

Vantagens de ter um filtro de barro

Água sempre fresquinha

Água livre de sujidades e microrganismos

O filtro de barro é uma opção mais econômica

Água mais alcalina

Menos metais pesados na água

Menor ingestão de compostos provenientes de plásticos.

