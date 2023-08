Esta moeda rara pode valor mais de R$ 10 milhões

Você sabia que moedas antigas podem valer mais do que a quantidade que está descrita na moeda? É isso mesmo que você leu, as moedas antigas podem valer muito mais nos leilões que são voltados para colecionadores. Tem também modelos que são arduamente mais procurados e selecionados por pessoas do mundo todo, devido algumas características marcantes na história ou até mesmo pelo baixo volume de cunhagem.

Vale ressaltar que esses dois pontos citamos acima é apenas alguns dos vários que podem valorizar a moeda antiga hoje em dia. A nossa leitura vai viajar até a Espanha, um dos países mais culturalmente ricos do mundo. Desde quando foi adotado o euro, a Espanha viu algumas moedas antigas começarem a ter valor no mercado do colecionismo, afinal até hoje as pessoas têm objetos valiosos guardados em cofres antigos.

veja a moeda que está valendo muito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Joia da coroa, uma moeda de 100 escudos

A moeda que vamos comentar hoje é a moeda espanhola que está sendo avaliada atualmente em 2 milhões de euros, ou seja, equivalente a R$ 10 milhões na cotação atual do real. É uma parte da história do país que é conhecido até hoje como Centén e tem características únicas que as tornam especiais.

Isso porque durante o reinado do monarca Felipe III, no século XVII, foi um objeto de rara beleza desenhado e cunhado. Conforme as especificações da época, ela tinha 71 milímetros e pesava mais de 300 gramas. Queira ou não, apenas 4 delas foram feitas, é uma para cada ano documentado de produção.

No ano de 2009, um exemplar foi adquirido por 940.000 euros em uma transação que foi efetuada pela Áureo & Calicó. Conforme alguns numismatas – colecionadores especializados em moedas – o preço vem de exclusividade apresentadas pelo pedaço pequeno de metal.

Não podemos deixar de citar o processo de cunhagem pois já colocaram um pedacinho de euro entre as duas matrizes, pressionando manualmente para criar um disco diminuto, um trabalho deveras árduo e 100% artesanal. Além disso, o design é também outro destaque, de um lado da pra ver a efígie do Rei Felipe III e do outro lado o escudo real.

Para complementar o show, na borda tem uma inscrição talhada que diz “Philippus III Dei Gratia” – “Felipe III, pela graça de Deus”. Por isso, se você é um dos colecionadores e achar uma moeda dessa saiba que tem um grande valor nas mãos.

