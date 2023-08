Passo a passo para entrar no Bolsa Família usando o Caixa Tem

Se você faz parte do grupo dos beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal e quer ter acesso aos valores de benefício de maneira simples e fácil, o aplicativo Caixa Tem é essa opção e foi escolhida também pelo presidente Lula da Silva (PT) para poder simplificar esse processo.

Com o app Caixa Tem, a pessoa pode movimentar digitalmente os recursos do programa Bolsa Família de forma bem similar de uma agência bancária. A liberação do acesso ao programa pode ser feita de forma rápida e prática, basta somente o usuário fazer o download na loja oficial de apps, seja do Google Play ou Apple Store.

Assim que for realizado o download, é preciso criar uma conta se ainda não tem, precisa inserir:

CPF

Nome completo

Telefone

Data de nascimento

E-mail

Pré-cadastro

Assim que fizer o pré-cadastro com as informações que citamos acima será preciso colocar uma senha numérica de 6 dígitos e depois marcar na caixinha “Não sou um robô” e acessar o link que foi enviado para o e-mail cadastrado na inscrição do Caixa Tem, depois que validar o e-mail faça o login com o CPF e a senha para acessar o app.

Se você já tem conta no aplicativo, clique em “Liberar acesso” no menu de opções do app, a instituição lhe enviará um SMS com um código de acesso para liberar o dispositivo cadastrado, a Caixa vai solicitar uma atualização cadastral para poder utilizar os recursos disponíveis no app, como por exemplo solicitar empréstimo.

Calendário em agosto do Bolsa Família

Assim que tiver acesso ao Caixa Tem, vai receber os repasses do Bolsa Família, no final desse mês de agosto começa os pagamentos, confere a data abaixo:

NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira)

NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira)

NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira)

NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira)

NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira)

NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira)

NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira)

NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira)

NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira)

NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

