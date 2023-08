Em agosto, estes 3 signos conquistarão o que mais querem

Cada novo mês tem em si a capacidade de trazer grandes novidades para muitos dos signos que compõem o horóscopo que é utilizado no Ocidente. E, no que diz respeito especificamente a agosto, isso não seria diferente: o mês já está em andamento, e as transformações ligadas a ele ainda têm muitos dias para acontecer.

Ocorre que, com o planeta Vênus estando retrógrado, e com a chegada do planeta Mercúrio também em movimento retrógrado (que está para acontecer muito em breve), agosto guarda surpresas realmente emocionantes para os nativos de alguns signos: eles estão muito perto de conquistar coisas que estão desejando já há algum tempo.

Esses triunfos estarão relacionados a um impulso realmente surpreendente, que irá dar uma grande dose de motivação para as pessoas contempladas e ajudar cada uma delas a perseguir cada sonho com a devida firmeza e determinação.

Os nativos destes signos verão seus sonhos realizados em agosto | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que, em agosto, conseguirão tudo o que desejam

Os nativos de exatamente 3 signos têm tudo para ver seus desejos sendo realizados nos próximos dias, conforme o mês de agosto caminha para o seu fim.

E os signos em questão são:

O signo de Leão

Os astros têm mostrado uma fase de decisões e de crescimento para os leoninos, que finalmente irão perceber de forma clara a força que possuem. Inclusive, o fator principal de todo esse processo será o amadurecimento emocional.

Os nativos de Leão também serão agraciados com a destreza, conforme lidam com os desafios do dia a dia, principalmente no que diz respeito àqueles que impedem avanços significativos.

Será um momento de tomar decisões, de modo a conseguir ver as conquistas surgindo como resultado de todo o esforço: o carma sempre irá retribuir todo o empenho e todo o bem que for investido em algo, de forma a consolidar um merecido sucesso.

O signo de Peixes

O nativo de Peixes também irá alcançar suas conquistas a qualquer momento, no decorrer do mês de agosto. Afinal, o período de dedicação e de esforço para esse signo realmente foi bem aproveitado.

Mas, é importante que o pisciano tenha em mente que seu sucesso pode causar inveja nas pessoas ao redor. E, portanto, é imprescindível escolher muito bem com quem se relacionar.

A atenção dos nativos deste signo deve ser mantida em seus objetivos, ao mesmo tempo em que eles se resguardam de pessoas que não são sinceras. Eles têm tudo para começar a desfrutar de suas recompensas logo, logo.

O signo de Sagitário

Por fim, o sagitariano, por sua vez, está prestes a vivenciar muitas transformações, sendo que algumas delas podem até mesmo ser intimidantes. Quem nasce sob a influência de Sagitário possui uma considerável rede de amizades e tem uma natureza muito sociável, mas agora viverá um período no qual a reflexão estará mais presente.

O período em questão sinaliza o momento de mudar a rota, pelo menos em partes: a ideia é deixar no passado tudo aquilo que não agrega, dando mais foco ao que importa de verdade e poderá trazer conquistas merecidas.

Os nativos dos signos citados não devem esperar que as coisas “caiam do céu”

De acordo com a astrologia, os signos acima citados estão a poucos passos de vivenciar momentos de crescimento pessoal e de realização.

Porém, seus nativos também devem agir, tendo maturidade emocional, determinação e coragem na hora de fazer suas escolhas. Desta forma, terão uma oportunidade genuína de ver cada sonho virando realidade.

