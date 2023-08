Por que o vale-alimentação dos brasileiros está ameaçado?

O vale-alimentação e o vale-refeição são benefícios bastante conhecidos pelos trabalhadores e foram estabelecidos pelo PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador – que é uma grande ferramenta de inclusão alimentar que existe em nosso país. Ele foi criado há quase 50 anos, além de contemplar cerca de 22 milhões de pessoas.

Porém, esse instrumento histórico pode também estar ameaçado, ou seja, corre risco de perder sua essência original, que no caso é garantir aos trabalhadores o alimento, essa ameaça vem de um projeto de lei que autoriza a portabilidade.

Como eles estão tentando modernizar e atualizar o VA e o VR, o Congresso aprovou ampla alteração nas regras dos benefícios, e entre essas normas está a possibilidade de migração da bandeira do cartão sem custo. Porém, alguns especialistas estão alertam que comparar as duas coisas é incorreto para conseguir entender os impactos dessa portabilidade do vale-refeição e também do vale-alimentação.

Impacto negativo no Vale-alimentação

Vale ressaltar que o VA (vale-alimentação) e o VR (vale-refeição) são contratados pelo empregador, que é responsável por entrar em contato com as empresas especializadas, no entanto, um dos pontos negativos de permitir a troca é o risco de utilização do benefício para outros fins que não seja realmente para garantir uma nutrição segura.

Outro ponto que é extremamente importante é que as plataformas de delivery, que são donas de 80% do mercado são as principais defensoras dessa portabilidade, isso porque elas podem cobrar taxas de até 30% desses pequenos estabelecimentos comerciais e a redução na competitividade só vai crescer mais no seu monopólio e lucro.

Lembrando que essas taxas são cobradas das empresas para que essas grandes plataformas possam oferecer descontos e outras empresas que atraem mais consumidores, se isso acontecer é possível que os estabelecimentos que arcam com esses custos tenham que elevar os preços, impactando diretamente no bolso do trabalhador.

Ainda comentando sobre o monopólio, a maioria das empresas menores poderão ter atividades inviabilizadas após perderem competitividade nesse setor. A regulação, que é possível com saída para evitar essas consequências desastrosas seria praticamente inviável, considerando a complexidade técnica da operação.

Se essas novas regras forem aprovadas, esse programa pode perder totalmente as suas características, além de ser um programa que garante o alimento do trabalhador e de sua família e que está há anos dentro do mercado. Se você é trabalhador e tem esse benefício fique esperto com as próximas notícias.

