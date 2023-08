Mensagem aparece no Caixa Tem antes de bloquear benefício; veja qual é.

Os mais de 20 milhões de beneficiários do novo Programa Bolsa Família, recebem mensalmente seus pagamentos através de diversos meios disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa. Um deles é o aplicativo Caixa Tem, que já é conhecido pela maior parte dos brasileiros e é o mais usado entre os beneficiários.

No entanto, além de disponibilizar os recursos para as famílias, o aplicativo da Caixa Econômica Federal também é utilizado pelos beneficiários para verificar as informações de pagamentos de cada rodada do programa de transferência de renda, como os valores que serão recebidos e as datas de recebimento. Porém, outra utilidade importante do app são as mensagens sobre o benefício.

Pagamentos de agosto do novo Bolsa Família

Ainda em relação aos pagamentos do mês de agosto de 2023, vale destacar que o Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou o calendário oficial de pagamentos dessa nova rodada, que indica que os repasses devem começar no próximo dia 18 de agosto de 2023 e seguir acontecendo pelo menos até o dia 31 de agosto de 2023, segundo o número final do NIS de cada família. Veja mais sobre as datas:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

Os valores do novo Bolsa Família

O novo programa de transferência de renda repassará nesta rodada os mesmos valores que foram pagos em julho, ou seja, R$142 reais por pessoa da família, além de um adicional e R$150 reais a mais para criança com até seis anos, um adicional de R$50 reais a mais para cada gestante, e um adicional de R$50 reais a mais para famílias com crianças ou jovens com idades entre sete e dezoito anos.

