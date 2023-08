Quem tem esta moeda antiga em casa está FEITO! Ela vale muito dinheiro

Você possui esta moeda? Em meio a uma era marcada por transações digitais e criptomoedas, moedas antigas do Brasil revelam uma rica tapeçaria de história e cultura. Mas essas peças, que muitas vezes ficam esquecidas em gavetas ou exibidas em estantes, podem conter mais do que apenas valor sentimental. Algumas podem ser verdadeiros tesouros escondidos, esperando para serem descobertos.

No Brasil, antes da introdução do Real, a moeda oficial era o Réis, utilizado desde o período colonial.

Moeda rara com alto valor

O sistema monetário do Brasil tem uma história diversificada, que remonta ao período colonial. O primeiro sistema monetário foi o Réis, utilizado desde os primeiros anos do Brasil Colônia até 1942. É uma moeda que se tornou parte da herança cultural e histórica do país, com diversas pessoas ainda possuindo exemplares guardados em casa, herdados de gerações anteriores.

Dentre essas moedas, algumas se destacam por seu valor potencialmente elevado. Uma delas é a moeda de prata de 2 mil réis, comemorativa do Centenário da Independência, lançada em 1922. Feita em duas versões, com 90% de prata e com 50% de prata, suas cunhagens tiveram tiragens distintas. Segundo o catálogo de moedas raras, os valores atuais para a versão de 90% de prata variam de R$ 60 a R$ 170, dependendo do estado de conservação. A versão de 50% de prata, por sua vez, possui valores entre R$ 36 e R$ 110.

Uma outra moeda que chama atenção é a de 1 mil réis, feita de uma combinação de bronze e alumínio. Esta moeda, cuja tiragem se aproximou de 17 milhões de unidades, pode valer entre R$ 9 e R$ 120. No entanto, se apresentar um erro específico de reverso invertido, o valor pode saltar para impressionantes R$ 850, caso não tenha marcas de uso.

Talvez a mais intrigante seja a moeda comemorativa de 500 réis, também do Centenário da Independência, feita de bronze e alumínio. Com uma produção de 13,7 milhões de unidades, seus valores oscilam entre R$ 8 e R$ 120. Contudo, erros específicos nessa moeda podem inflar seu valor. O reverso horizontal aumenta o valor para até R$ 850, e com o reverso invertido, o valor pode chegar a R$ 1.650. Um erro ainda mais raro, com a grafia da palavra “Brasil” com duas letras B, pode levar a moeda a valer entre R$ 850 e R$ 2.700.

Históricas e valiosas

Essas moedas, além de serem testemunhas tangíveis da rica história monetária do Brasil, podem representar um valor significativo para seus proprietários. Coleções privadas, museus e antiquários frequentemente se interessam por esses itens, especialmente aqueles em excelente estado de conservação ou que apresentam características únicas.

O potencial valor dessas moedas antigas serve como um lembrete de que a história e a cultura do Brasil estão vivas em objetos do cotidiano que muitas vezes são negligenciados. A busca por essas peças pode ser tanto uma jornada fascinante através da história do país quanto uma oportunidade de descobrir tesouros escondidos. Coletores, historiadores e curiosos podem encontrar nas moedas de réis uma ligação tangível com o passado e, quem sabe, um investimento inesperado para o futuro.

