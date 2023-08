Recurso oculto do WhatsApp é encontrado e pode chocar muita gente

Recurso desconhecido no WhatsApp – O popular aplicativo de mensagens WhatsApp está prestes a transformar a forma como os usuários interagem com contatos desconhecidos. Um novo recurso, que visa aprimorar a privacidade e segurança durante o uso do aplicativo, está em fase final de desenvolvimento. Mas o que essa atualização realmente significa para os usuários do WhatsApp? Vamos explorar.

O WhatsApp está aprimorando um novo recurso de segurança que oferecerá mais proteção aos usuários durante o uso do aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já ouviu falar neste recurso do WhatsApp?

O WhatsApp, aplicativo amplamente utilizado em todo o mundo para comunicação instantânea, está trabalhando em uma atualização que promete reforçar a segurança dos usuários. Segundo informações divulgadas pelo site Wabetainfo, essa ferramenta de segurança foi desenvolvida para lidar com mensagens provenientes de números desconhecidos.

Atualmente, quando alguém recebe uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp, não há um aviso específico. Contudo, com o novo recurso, assim que a primeira mensagem for recebida, uma tela informativa aparecerá. O objetivo é orientar os usuários sobre como agir em tais situações. Isso proporciona aos usuários opções conscientes, como bloquear o remetente desconhecido ou relatar as mensagens para a moderação da equipe do WhatsApp.

Além disso, a novidade vai além da simples notificação. O aplicativo também oferecerá orientações sobre como se manter seguro durante conversas com contatos desconhecidos. Isso inclui verificar o nome do perfil, a foto e o código do país associado ao número de telefone.

A importância desse recurso de segurança está em permitir ao usuário o controle sobre suas interações no aplicativo. A nova ferramenta não apenas informa sobre o que pode ser feito ao receber mensagens de contatos desconhecidos, mas também adiciona um novo nível de privacidade.

Este último aspecto é particularmente interessante. O recurso garante que o remetente não saiba se a mensagem foi lida pelo destinatário. Especificamente, a confirmação de leitura só será enviada quando o destinatário responder ou adicionar o contato desconhecido. Isso confere mais controle e privacidade às interações, já que o status de leitura é algo que muitos usuários do WhatsApp valorizam.

Atualização disponível apenas para algumas pessoas

Por enquanto, essa atualização de segurança foi liberada para alguns testadores beta no sistema operacional iOS, indicando que ainda está em desenvolvimento. No entanto, o lançamento para todos os usuários está previsto para acontecer em breve, sem uma data específica anunciada.

A postagem original sobre essa novidade pode ser encontrada no Twitter da WABetaInfo, no seguinte link: “https://twitter.com/WABetaInfo/status/1423721959492669443”, datada de 7 de agosto de 2023, onde a empresa detalha a implementação das ferramentas de segurança para números de telefone desconhecidos.

Em um momento em que a segurança e a privacidade online estão em constante debate, a iniciativa do WhatsApp é vista como um passo positivo na proteção dos usuários. A atualização não apenas fortalece o controle dos usuários sobre suas próprias interações, mas também promove uma conscientização sobre práticas seguras dentro do aplicativo. O aguardado lançamento desse recurso certamente será bem-vindo por muitos dos bilhões de usuários do WhatsApp em todo o mundo.

