Abra o olho! Motoristas têm que saber estas 7 regras básicas.

Dirigir pelas estradas brasileiras exige atenção e responsabilidade. A segurança no trânsito é fundamental não apenas para o bem-estar do motorista e os presentes no veículo, mas também para a coletividade de usuários da via. Além disso, cumprir as regras de trânsito pode salvar você de penalidades financeiras.

Veja mais sobre os 7 aspectos principais que todo condutor deve observar e seguir.

Atenção motoristas: aqui estão 7 COISAS que você precisa ficar atento para evitar problemas

#7. Utilize o Cinto de Segurança

O cinto de segurança deve ser usado por todos os ocupantes do veículo. Isso é vital para a proteção em caso de colisão ou freada brusca.

#6. Evite Dirigir sob Efeito de Substâncias

O ato de dirigir sob influência de álcool ou drogas é considerado uma infração grave. A capacidade de reação e julgamento são seriamente afetadas, aumentando os riscos de acidentes.

#5. Respeite os Sinais de Trânsito

Siga todas as indicações de semáforos, placas e sinalizações. Ignorar essas diretrizes pode causar acidentes e resultar em multas pesadas.

#4. Mantenha a Documentação Regularizada

Sua CNH e o registro do veículo devem estar sempre atualizados. A falta de documentação adequada pode levar à retenção do veículo.

#3. Motoristas Não Use Celular ao Dirigir

É ilegal usar dispositivos eletrônicos ao dirigir, exceto com o auxílio de dispositivos de mãos-livres. Manter o foco na estrada é essencial.

#2. Estacione em Locais Permitidos

Estacionar em lugares proibidos, como rampas de acessibilidade, pode causar inconvenientes aos pedestres e resultar em penalidades.

#1. Evite Ultrapassagens Indevidas

Ultrapassagens em locais proibidos ou sem visibilidade adequada são perigosas e podem levar a acidentes fatais.

Atenção Motoristas: Infrações de Trânsito

Leves: Infrações como o não uso do cinto de segurança podem resultar em multas e 2 a 4 pontos na carteira.

Médias: Infrações como dirigir sob efeito de substâncias podem acarretar em multas maiores, 4 a 6 pontos na carteira, e suspensão de até 6 meses.

Graves: Atitudes como dirigir em alta velocidade podem levar a multas elevadas, 7 ou mais pontos, e cassação de até um ano.

Gravíssimas: Incluem dirigir com elevada concentração de álcool no sangue e podem resultar em multas altíssimas, 7 pontos, e cassação de até 2 anos.

A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada que começa com o próprio motorista. Seguir essas 7 diretrizes fundamentais pode não apenas salvar vidas mas também evitar problemas legais e financeiros. Mantenha-se atualizado com as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dirija com consciência e cuidado.

