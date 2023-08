Última hora: CadÚnico sofre alterações importantes; fique alerta

Uma notícia acaba de chegar e surpreende os brasileiros, ela é inerente ao Cadastro Único, que vai sofrer uma alteração e todos os beneficiários devem ficar atentos. De igual modo, aqueles que pensam em se inscrever no CadÚnico a fim de pleitear uma vaga em algum programa social, como Bolsa Família ou Vale Gás. Entenda tudo que vai mudar e qual o impacto disso na prática.

Qual a função do CadÚnico?

O Cadastro Único é a porta de entrada para os programas sociais que são disponibilizados pelo Governo Federal, Municipal e Estadual. Basicamente, a base de dados reúne informações sobre todas as famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Através dessas informações obtidas, o Governo consegue remanejar cada família para um programa social em específico, de acordo com as necessidades individuais do núcleo familiar. Atualmente, um dos benefícios mais almejados é o Bolsa Família.

No entanto, poucas pessoas conseguem uma vaga, já que atualmente mais de 20 milhões de pessoas já são atendidas pelo programa e o teto de gastos não seria suficiente para efetuar o pagamento de todas as pessoas.

Mudança é divulgada no Cadastro Único

A mudança proposta pelo Governo é a alteração no questionário que o interessado responde antes de ingressar no CadÚnico, as perguntas são de 2013, então, é interessante que elas sejam atualizadas a fim de se adequar com a atual realidade dos brasileiros.

Aos interessados em ingressar no Cadastro Único, é preciso ganhar uma renda de até meio salário mínimo por pessoa ou a soma não ser superior a 3 salários mínimos de renda total. Caso a família esteja dentro desse critério, basta ir até um CRAS e solicitar o cadastramento.

Vale lembrar que se cadastrar no CadÚnico não é sinônimo de conseguir acesso imediato ao Bolsa Família, por exemplo, para isso, há uma fila específica, que pode demorar bastante tempo por sinal para realizar a inclusão de novas famílias.

Quais os programas sociais são disponibilizados através do CadÚnico?

Todos os programas sociais do Governo Federal exigem que os interessados tenham cadastro no CadÚnico, pois é por intermédio dos dados fornecidos, que é possível realizar o cruzamento de dados e entender exatamente a situação da sociedade brasileira.

Mas os principais benefícios são o Bolsa Família e o Vale Gás, mas há outros tão importantes quanto, como o BPC, que é destinado a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, há programas sociais específicos de cada esfera governamental que também realizam a exigência em questão. Por isso, é importante ter o cadastro ativo e atualizado. Vale lembrar que até mesmo a isenção em concursos e vestibulares pode ser conseguida por intermédio do CadÚnico.