Prazo para tirar mais de R$ 5,9 mil da Caixa está no fim

O governo brasileiro atualmente conta com diversas iniciativas para auxiliar a população diante de diversos cenários, no que diz respeito à questão econômica. E alguns bancos públicos, como a famosa Caixa Econômica Federal, possuem um papel de extrema importância dentro desse contexto.

Inclusive, a Caixa está com um pagamento muito específico em aberto, aguardando para que os cidadãos que têm direito ao dinheiro façam a solicitação o quanto antes, considerando que o prazo dos repasses de fato tem data para acabar.

Quem acredita que tem direito a receber algo, portanto, não pode deixar de ler os próximos tópicos até o final.

Novo saque da Caixa já tem data para ser encerrado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo saque liberado pela Caixa Econômica Federal

A Caixa recentemente disponibilizou para os brasileiros um saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) cujo valor é de R$ 6.220. Porém, esse dinheiro não é destinado literalmente para todos os cidadãos, mas sim para aqueles que residem em São José do Hortência (RS), sendo essa uma cidade que foi muito prejudicada por conta das fortes chuvas. Estima-se, portanto, que exatamente 4.865 pessoas possam solicitar a quantia disponibilizada.

Para isso, cada residente que sofreu perdas pode fazer a solicitação do chamado saque-calamidade utilizando o próprio aplicativo do FGTS, que está disponível para os celulares dos sistemas iOS e Android, e se encontra nas lojas de aplicativos dos mesmos para ser baixado de forma totalmente gratuita.

Lembrando, porém, que o período de saque será encerrado exatamente no dia 27 de setembro, agora em 2023.

Além disso, também é necessário que os trabalhadores contem com saldo em suas respectivas contas do Fundo, a fim de que possam ser agraciados com o dinheiro. Outro importante pré-requisito que deve ser atendido é não ter solicitado nenhum outro saque-calamidade no último ano.

Como a solicitação desse saque deve ser feita junto à Caixa

Uma vez ficando claras as informações acima, é hora de saber como, exatamente, o dinheiro deve ser resgatado por quem residente em São José do Hortência e tem de fato o direito a ele.

E o tutorial para ter os R$ 6.220 em mãos não poderia ser mais simples, sendo preciso basicamente seguir o processo ensinado abaixo:

Acessar o app do FGTS e ir até “Meus Saques”;

Na tela seguinte, selecionar “Outras Situações de Saque”, clicando depois em “Calamidade Pública”;

Por fim, dizer qual é a cidade de residência e enviar a documentação exigida.

Depois que o procedimento acima for realizado, o cidadão precisará, também, informar como quer receber o dinheiro, sendo que, nesse caso, existem duas opções de escolha: ele pode sacar pessoalmente, ou pedir um depósito no banco em que possui conta.

Assim que a solicitação for enviada, será necessário aguardar a análise da Caixa, que deverá ser finalizada em no máximo 5 dias (úteis), sendo que o saque pode, ou não, ser aprovado.

Sobre o saque-calamidade

O saque-calamidade, mencionado no decorrer deste artigo, está presente em pelo menos mais 20 cidades.

Quem deseja saber se vive em um local que faz parte da distribuição dos saques deve acessar o site da própria Caixa, onde encontrará os prazos para os repasses em cada local.

