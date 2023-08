Está na sua COZINHA! Ingrediente potente para tirar pé de galinha

É perfeitamente comum que, no decorrer da vida, qualquer pessoa tenha diversos tipos de preocupação, sendo que, quanto mais o tempo passa, maiores podem ser as preocupações em relação a manter uma imagem sempre jovem e radiante. E é aí que entra a vontade de tirar o famoso pé de galinha do rosto.

Muitas pessoas, por sinal, não seguem esse propósito por acreditarem que precisarão obrigatoriamente passar por um processo cirúrgico e/ou gastar muito dinheiro.

Porém, a solução pode estar muito mais perto do que se imagina, dentro da cozinha de casa ou, no máximo, nas prateleiras do supermercado mais próximo.

Tirar o pé de galinha de forma natural é possível | Imagem: Anastasia Kazakova / freepik.com

O ingrediente que promete tirar o pé de galinha do rosto de qualquer pessoa

Temidos por qualquer pessoa realmente vaidosa, os pés de galinha nada mais são do que uma das famosas marcas da velhice, e tende a incomodar principalmente as mulheres: são linhas que surgem ao redor dos anos conforme os anos passam.

De acordo com especialistas, porém, não é preciso necessariamente passar por uma cirurgia plástica para ver esse problema solucionado ou ao menos amenizado: há um método totalmente natural por meio do qual é possível obter mais colágeno na pele e tirar dela os indesejáveis sinais da velhice.

Trata-se simplesmente da iniciativa de usar óleo de coco, uma vez que esse item tão simples beneficia a pele de maneira quase instantânea.

Esse óleo é conhecido por ser composto por antioxidantes e ácidos graxos saturados, sendo um verdadeiro fornecedor de colágeno e agente antienvelhecimento: suas propriedades hidratantes também garantem uma pele mais firme, na qual a aparência do pé de galinha se torna muito menos perceptível.

3 formas de utilizar esse óleo para combater o pé de galinha

Outro grande ponto positivo em relação ao óleo de coco é o fato de que existe mais de uma forma de utilizá-lo, mesmo no que diz respeito a tentar retirar os pés de galinha da pele.

Neste caso, especificamente, estas são as 3 formas de uso:

Como máscara, antes de dormir

E essa máscara definitivamente não poderia ser mais simples e eficaz: basta passar uma camada fina de óleo de coco na área que será tratada, permitindo que esse ingrediente possa agir durante toda a noite: é basicamente uma máscara de hidratação muito potente.

De manhã, é só lavar o rosto com água morna.

Como o agente principal em uma ótima massagem

Uma opção igualmente interessante é aquecer um pouco desse óleo entre as mãos até derretê-lo, para então usá-lo para massagear em volta dos olhos.

Os movimentos suaves ajudam a circulação sanguínea, permitindo que os ativos do óleo de coco penetrem na pele.

Como uma combinação para óleos essenciais

Por fim, também é possível combinar esse óleo com óleos essenciais conhecidos por atuarem contra o envelhecimento da pele, como os óleos de lavanda, olíbano e rosa mosqueta.

É o tipo de combinação que sempre resulta em uma misturinha bem potente, que dá à pele uma aparência sem igual.

