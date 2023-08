4º lote da restituição do IR já pode ser consultado? Veja como funciona

Está quase chegando ao fim o pagamento das restituições do Imposto de Renda, o pagamento do penúltimo lote vai acontecer no final deste mês e os contribuintes já estão ansiosos para saber qual o valor que será pago. Basicamente, a restituição “devolve” o dinheiro que foi pago a mais pelo cidadão no momento da declaração do Imposto, confira quando a consulta estará disponível.

Confira se a restituição do Imposto de Renda já pode ser consultada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o pagamento é organizado?

O pagamento da restituição é organizado por lotes, ao todo, são cinco e para cada lote, há a ordem de prioridade. Ou seja, há contribuintes que recebem no início dos pagamentos e há aqueles que só irão receber o valor de volta no último lote, a diferença entre o primeiro e o último lote é superior a 120 dias.

Caso você ainda não tenha recebido a devolução, é necessário ficar atento às datas, a primeira é a data na qual a consulta ficará disponível para todos, a saber, a partir do dia 24 de agosto será possível verificar qual o valor cada contribuinte tem para receber.

Já a segunda data é a do dia 31 de agosto, que será quando haverá o pagamento da restituição. Vale lembrar que aos contribuintes que não estão na lista do quarto lote, terão que esperar pelo quinto e último lote para receber.

Qual a ordem de prioridade no pagamento do IR?

Como salientado, o pagamento é organizado por lotes e cada lote é organizado de acordo com uma ordem de prioridade, que já é pré-estabelecida, a saber:

Contribuintes com 80 anos ou mais;

Contribuintes com 60 anos ou mais;

Contribuintes com alguma deficiência ou doença grave;

Contribuintes que a principal fonte de renda é proveniente do magistério.

Mas a grande novidade para 2023, é o fato que mais dois grupos de brasileiros entraram na lista de prioridade na hora da restituição do Imposto, isto é, quem escolheu receber o valor via pix ou quem optou pela declaração pré-preenchida.

Como consultar a restituição?

Com o advento da tecnologia, ficou bem mais simples realizar a consulta da restituição, é possível fazer isso pelo portal e-CAC ou pelo site da Receita Federal.

Pelo portal e-CAC: basta entrar no portal, efetuar login utilizando a conta gov, após isso, no meu “Serviços em destaque” basta procurar pela opção “Meu Imposto de Renda”.

Portal Meu Imposto de Renda: acesse o site oficial Meu Imposto de Renda, na aba de serviços disponíveis, escolha a opção “consultar restituição”, basta informar o CPF, o ano da declaração e a data de nascimento.

Portanto, essas são as duas maneiras que há de realizar a verificação, no dia 24, fique atento e confira se você está no quarto lote ou ficará apenas para o último.