Grande saque de R$ 6.220,00 está disponível na Caixa, mas muitos não sabem

Saque disponível na Caixa Econômica Federal – Os trabalhadores residentes em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, encontram-se diante de uma oportunidade financeira significativa. A Caixa Econômica Federal disponibilizou o saque-calamidade do FGTS, um valor que alcança R$ 6.220,00, em resposta às recentes e devastadoras chuvas que assolaram o município. Este evento financeiro vem em um momento crucial para muitos na região, mas com ele vem uma série de requisitos e passos a serem seguidos para garantir o acesso.

Você tem direito a este saque na Caixa?

A liberação do saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está ligada às condições extremas de clima que atingiram Vera Cruz. O objetivo dessa ação é fornecer assistência financeira aos afetados, e a Caixa delineou critérios específicos para determinar a elegibilidade. Para ser elegível, o trabalhador deve ter um endereço identificado pela Defesa Civil Municipal, possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado um resgate pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O processo de saque é projetado para ser o mais acessível possível. Em vez de visitar uma agência da Caixa, os trabalhadores podem fazer o saque diretamente através do aplicativo do FGTS, disponível para Android ou iOS. Após entrar no aplicativo, eles devem acessar “Meus saques”, clicar em “Outras situações de saque”, selecionar “Calamidade pública” e informar o município de residência. A partir daí, devem enviar os documentos solicitados, selecionar uma conta para depósito e encaminhar o pedido. Após uma análise, o valor estará disponível na conta informada em até cinco dias úteis.

A documentação necessária para a liberação do saque inclui a Carteira de Identidade, um comprovante de residência emitido e enviado pelos Correios até 120 dias antes da Defesa Civil Municipal decretar calamidade, e, se o comprovante estiver em nome do cônjuge ou companheiro(a), uma Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável.

A Caixa considera diversas situações de calamidade pública para o saque do FGTS, incluindo alagamentos, desastres provenientes do rompimento de barragens, enchentes, enxurradas, inundações, precipitações de granizos, tempestades, tornados, trombas d’água e vendavais.

Prazo para a retirada

O prazo para solicitar o saque é até o dia 31 de outubro de 2023, oferecendo tempo suficiente para que os trabalhadores de Vera Cruz afetados tomem as medidas necessárias para acessar o fundo.

O saque-calamidade representa uma ajuda financeira vital para muitos em Vera Cruz, especialmente para aqueles duramente atingidos pelas recentes chuvas. A Caixa demonstra, com essa ação, um compromisso com o bem-estar dos cidadãos em tempos de crise. Aqueles que se encontram elegíveis devem agir com prudência e diligência para garantir que recebam o suporte financeiro disponibilizado, que poderá ajudar na reconstrução e recuperação de suas vidas e comunidades.

