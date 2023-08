Lista de quem não precisa pagar IPVA aumenta; você está nela?

Posso deixar de pagar o IPVA? O ano de 2023 trouxe boas notícias para os motoristas brasileiros. Em meio a discussões sobre impostos, uma nova regulamentação acerca do IPVA promete aliviar os bolsos de muitos proprietários de veículos. De acordo com recentes informações divulgadas, determinados veículos e motoristas serão isentos deste pagamento, gerando comemorações em diversas partes do país.

Quem pode deixar de pagar o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, popularmente conhecido como IPVA, é uma das taxas anuais que os donos de automóveis têm de enfrentar. No entanto, informações reveladas recentemente, sugerem que, em 2023, um número considerável de motoristas poderá ficar livre deste compromisso. Baseado em dados do portal ‘FII Brasil’, cerca de um terço dos brasileiros que possuem veículos, podem estar aptos a solicitar a isenção do pagamento do IPVA.

A isenção pode ser concedida sob duas perspectivas principais: condições médicas do proprietário e o ano de fabricação do veículo. Quanto ao primeiro critério, foi revelado que proprietários com determinadas enfermidades mentais podem ser beneficiados com a dispensa deste imposto. No entanto, é fundamental salientar que cada estado brasileiro possui suas próprias diretrizes sobre quais condições se enquadram neste benefício.

A outra vertente de isenção está relacionada à antiguidade do veículo. A determinação de quantos anos um carro precisa ter para ser isento do IPVA varia entre os estados. Acre, Goiás e Roraima lideram a lista com as regulamentações mais benéficas, isentando veículos com uma década de uso. Por outro lado, a maior parte dos estados brasileiros optou por estabelecer o critério de 15 anos de fabricação como parâmetro para a isenção. Exceções incluem Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, onde o veículo deve ter, no mínimo, 20 anos. No Mato Grosso, este número é de 18 anos.

Política restritiva

Em contraste, Santa Catarina adotou uma política mais restritiva, isentando apenas veículos fabricados até 1985. Outros estados, como Pernambuco e Minas Gerais, optaram por um sistema progressivo: o valor do imposto é reduzido progressivamente à medida que o veículo envelhece.

Com todas essas mudanças, é essencial que os motoristas estejam atentos às consequências do não pagamento do IPVA. Em estados como São Paulo, por exemplo, a negligência deste imposto pode resultar em multas significativas. A penalidade começa com uma taxa diária de 0,3% sobre o valor devido, podendo chegar a 18%.

Assim, 2023 chega com uma nova perspectiva para os proprietários de veículos no Brasil. Com diversos estados adotando políticas mais flexíveis para o IPVA, espera-se que o orçamento de muitos brasileiros seja positivamente impactado. Mesmo assim, é vital estar informado sobre as regulamentações do seu estado e garantir que todos os compromissos fiscais estejam em dia.

