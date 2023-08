Extra do BPC está de volta e anima os beneficiários do INSS

Valor extra no BPC? A reativação do empréstimo consignado para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) se aproxima, trazendo esperança para muitas famílias que dependem desse auxílio. Após ter sido liberado e posteriormente interrompido, o governo anunciou que esse grupo de segurados poderá acessar esse serviço novamente. A decisão, que promete impactar positivamente na economia doméstica de muitos, envolve uma série de detalhes a serem concluídos e uma margem consignável já definida.

BPC vai pagar adicional?

No mês passado, a Lei 14.601 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), o texto da lei esclarece que os contemplados do benefício social do INSS poderão voltar a integrar a lista de pessoas que têm permissão para adquirir um empréstimo consignado. Ainda de acordo com informações fornecidas, restam apenas alguns detalhes para serem finalizados antes que o dinheiro extra seja liberado novamente.

A margem consignável, que se refere à porção do salário que pode ser comprometida para o pagamento do empréstimo consignado, já foi estabelecida. Esse aspecto é uma medida de proteção e é especialmente relevante para os beneficiários do BPC, visto que o BPC não é uma aposentadoria, mas um benefício assistencial. Dado que o valor recebido é de um salário mínimo, ou R$ 1.320, a Medida Provisória (MP) definiu essa margem em 35%, o equivalente a R$ 462. Comparativamente, isso representa uma margem consignável menor do que a dos outros beneficiários do INSS ou dos funcionários públicos, que podem comprometer até 45% do salário com o empréstimo consignado.

A estatal Dataprev, responsável por soluções digitais para o governo, informou que levará algumas semanas para modificar algumas configurações do sistema. Adicionalmente, o INSS ainda precisa oficializar esse serviço, o que adiciona mais um passo no processo de implementação.

Vantagem aos beneficiários

O retorno do empréstimo consignado é particularmente notável devido às suas vantagens em relação a outras categorias de empréstimo. As parcelas são descontadas automaticamente, o que reduz os riscos de inadimplência e, consequentemente, permite a aplicação de taxas de juros mais baixas. Atualmente, os juros de empréstimos consignados não podem ultrapassar 1,97% ao mês.

João Adolfo de Souza, empresário no ramo da economia, destacou a importância do empréstimo consignado do BPC. Ele ressaltou que o serviço estava sendo muito aguardado por suas inúmeras vantagens e defendeu que a medida pode auxiliar significativamente muitas famílias. Além disso, enfatizou que o serviço é totalmente viável para esse grupo de segurados do INSS, dissipando quaisquer preocupações potenciais.

Por isso, a reativação do empréstimo consignado para os beneficiários do BPC traz uma série de implicações econômicas e sociais. O processo, ainda em andamento, envolve diversas etapas de implementação e regulamentação. A medida é vista por muitos como um passo positivo que oferece uma oportunidade financeira para aqueles que atendem aos critérios do BPC, e sua implementação bem-sucedida pode representar um importante alívio financeiro para muitos cidadãos brasileiros que dependem desse benefício.

