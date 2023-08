Use o número do celular para rastreá-lo; aprenda como fazer isso

Caso você tenha perdido seu celular ou tenha sido vítima de roubo ou furto, é possível rastreá-lo utilizando alguns métodos simples e eficazes. No entanto, é importante ter tomado algumas precauções antes do desaparecimento do aparelho. Algumas das formas de rastreamento requerem que o GPS esteja ativado ou que a internet esteja funcionando no dispositivo. Portanto, é fundamental que você tenha habilitado essas funcionalidades previamente.

Foto: divulgação

É necessário enfatizar que o uso das dicas para rastrear seu celular deve ser feito apenas em situações de real necessidade. Isso significa que você deve utilizar esses métodos com responsabilidade e respeitar a privacidade de terceiros.

Caso você se depare com a perda do aparelho ou o roubo, não hesite em seguir as orientações para tentar recuperá-lo, mas lembre-se de sempre manter a segurança em mente. Ações como bloquear o celular e informar às autoridades podem ser essenciais nesse processo.

É fundamental ressaltar que rastrear o celular de outra pessoa sem o consentimento dela é uma prática antiética e, em muitos casos, pode ser considerada ilegal. Essa ação viola a privacidade e os direitos individuais do indivíduo, podendo acarretar em graves consequências legais.

Utilizando o número de telefone

O Cell ID (Identificação da Célula) é um recurso que permite que o celular forneça sua localização aproximada com base na torre móvel da rede de telefonia ou na estação rádio base (ERB) a que está conectado. As operadoras de telefonia podem utilizar esse recurso em situações de emergência, como resgates ou socorros, para encontrar aparelhos perdidos.

É importante ressaltar que o uso desse recurso de rastreamento deve estar em conformidade com as regulamentações e legislações aplicáveis, e nem sempre está disponível para qualquer pessoa que solicite essa medida.

Veja também: Amazon possibilita comprar celular com 45% de desconto para o Dia dos Pais

Rastreando um iPhone

Para rastrear um iPhone, é possível usar o serviço “Buscar” da Apple seguindo os passos abaixo:

Acesse o site “Buscar” da Apple. Faça login com sua conta da Apple. Escolha o dispositivo que deseja rastrear. A localização do celular será exibida no mapa.

Na mesma plataforma, o proprietário do aparelho pode utilizar recursos adicionais para encontrar o dispositivo ou aumentar a segurança, tais como:

“Modo perdido”: que bloqueia o iPhone e mostra o histórico de localização, permitindo configurar uma mensagem ou exibir um número de telefone na tela.

“Apagar iPhone”: que bloqueia e apaga todos os dados do dispositivo, porém, não será mais possível localizá-lo através da plataforma.

“Reproduzir som”: que faz o aparelho emitir um alerta sonoro.

Veja também: Passo a passo para ativar o 5G no seu celular HOJE

Rastrear um dispositivo Android

Para rastrear um dispositivo Android, siga os passos abaixo:

Acesse o site “Encontre Meu Dispositivo”. Faça login com sua conta Google. Escolha o dispositivo desejado. A localização do aparelho será exibida no mapa.

Assim como a plataforma fornecida pela Apple, o Google também oferece serviços semelhantes, como:

“Proteger dispositivo”.

“Limpar dispositivo”.

“Reproduzir som”.

Veja também: Nova bateria de celular pode durar até 30 dias; veja os modelos

Cuidados a serem tomados

É importante ressaltar que, embora seja possível usar essas ferramentas para localizar dispositivos Android e iPhone perdidos, roubados ou furtados, não é recomendado tentar recuperá-los por conta própria. O mais seguro é denunciar às autoridades competentes e informar a localização, garantindo sua segurança e a possibilidade de recuperar o aparelho.

Veja também: Você pode controlar estes 6 objetos com o celular e não sabia