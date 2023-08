Extrato do INSS pela internet; como tirar

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é um órgão muito importante e que milhares de brasileiros entram em contato, principalmente sobre o assunto de aposentadoria e benefícios previdenciários. Ou seja, um documento que é extremamente importante na vida de todo aposentado e pensionista é o extrato do INSS.

O extrato nada mais é que o informe de rendimentos fornecidos pelo INSS ao pensionista e aposentado, além de também ser um documento que auxilia na declaração dos valores recebidos pelo beneficiário durante o ano anterior. Vale ressaltar que esse extrato é fundamental para o preenchimento adequado da declaração anual de ajuste do Imposto de Renda do aposentado ou pensionista.

Acompanhe o texto abaixo para aprender como tirar o extrato do INSS.

passo a passo de como solicitar o extrato do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual a importância do extrato do INSS?

Além de ser um documento extremamente importante onde contém as informações de rendimentos, assim como outras fontes pagadoras e bancos o INSS também disponibiliza um documento voltado para o preenchimento apropriado da declaração do Imposto de Renda, que é o extrato ou o informe de rendimentos da autarquia.

Veja também: INSS libera R$ 7.506,00 nesta semana! Veja se seu CPF está na lista

Passo a passo de como pedir o extrato do INSS

Insira login e senha, se esse for o seu primeiro acesso, forneça os dados solicitados na área de login e faça seu cadastro

Na aba “Meus Benefícios”, clique em “Extrato de Contribuição”

Role a barra até mais embaixo e clique no botão azul “baixar pdf”

Depois, clique em relações previdenciárias e faz referência apenas às contribuições que você fez ao INSS ao longo dos anos

Se clicar em “ano civil” representa os últimos 12 meses de recebimento e contribuição

Opte pela que mais lhe convier, clique em continuar e baixe o PDF.

Lembrando que também tem como solicitar o extrato do INSS na instituição financeira que o aposentado recebe o benefício, depois basta somente fazer o download do documento para emitir o documento.

O extrato é extremamente importante para que o beneficiário do INSS consiga ter acesso do movimento bancário mês após mês, saídas, entradas, para sempre saber o valor exato que cada movimento que foi feito na conta e no benefício para ter uma segurança financeira e um controle.

Veja também: 100 mil segurados do INSS podem SACAR uma BOLADA: quase R$ 80 mil