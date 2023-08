Benefício para taxistas oferece até R$ 100 mil

Já ouviu falar neste benefício voltado para taxistas? Em uma medida inovadora que promete revolucionar a frota de táxis no Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro sancionou o decreto que cria uma linha de crédito especial para os taxistas. Essa nova iniciativa, que já está gerando repercussão no setor, promete viabilizar a renovação de veículos, incluindo condições exclusivas para motoristas, que poderão se beneficiar de empréstimos sem juros. Mas o que exatamente está sendo proposto, e como essa medida pode transformar o transporte no estado?

O benefício da linha de crédito AgeRio CrediTáxi proporciona aos taxistas do Rio a oportunidade de adquirirem um carro novo sem juros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Taxistas desta região podem contar com benefício importante

A iniciativa batizada de AgeRio CrediTáxi, assinada na última quarta-feira, provém de uma linha de crédito especial que disponibiliza até R$ 80 mil aos taxistas, sem qualquer incidência de juros ou fator de correção. As solicitações já estão disponíveis e podem ser realizadas exclusivamente no site da Agerio.

Veja também: Ganhe R$ 200 a mais em agosto através do governo federal; veja como

O projeto foi originado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por meio da autoria dos deputados André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante). A proposta não se limita apenas à renovação da frota de táxis no estado, mas também se estende para a aquisição de vans, kombis e motocicletas. Uma das exigências é que os veículos adquiridos sejam, preferencialmente, fabricados no Estado do Rio de Janeiro.

Os taxistas intermunicipais também fazem parte da nova linha de crédito, mesmo aqueles que enfrentaram restrições de crédito durante a pandemia da Covid-19. A oferta de crédito pode ser ampliada até o limite de 10% para a aquisição de veículos adaptados para o transporte de pessoas com deficiência.

Detalhes do crédito

Os detalhes do crédito são bastante promissores. Inicialmente, um montante de R$ 20 milhões estará disponível, podendo aumentar conforme a demanda dos motoristas. A medida beneficia taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas. O limite de crédito é de R$ 80 mil, e o empréstimo é aplicável para veículos novos ou usados com até cinco anos de fabricação.

A liberação do crédito está prevista para ocorrer em até 10 dias após a entrega de toda a documentação necessária. Além da isenção de juros, o prazo para pagamento se estende até 60 parcelas, com um período de carência de 12 meses.

A garantia oferecida à AgeRio é o próprio veículo adquirido. O taxista deve assinar um contrato de cessão fiduciária com a AgeRio, transferindo a titularidade do automóvel até a liquidação da dívida. Após a quitação, o título do automóvel será revertido ao comprador.

Esta ação do governo do Estado do Rio de Janeiro representa um passo significativo na modernização e renovação da frota de veículos de transporte, possibilitando melhores condições de trabalho para os taxistas e, consequentemente, uma melhoria na qualidade do serviço oferecido aos cidadãos. Com a criação do AgeRio CrediTáxi, o Estado sinaliza uma forte tendência de apoio e investimento no setor de transporte, estabelecendo um precedente que poderá ser seguido por outros estados do Brasil.

Veja também: Por que estas famílias receberam apenas R$ 540 em agosto?