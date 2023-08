Alô, aposentados! Governo obrigará participação em pesquisa

A segunda fase do Censo promete contar com aproximadamente 240 mil indivíduos aposentados que têm vínculo com o governo de Minas Gerais. O objetivo principal dessa etapa é coletar informações pessoais dos participantes. O processo, conduzido pelo governo do estado mineiro, busca manter os registros previdenciários atualizados. Saiba mais detalhes sobre a pesquisa mais abaixo.

Censo de MG deve contar com participação de idosos em pesquisa.. Imagem: arquivo / Free Pik

Aposentados são convocados

A partir desta segunda-feira (7), tem início o Primeiro Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Nessa etapa, a ser realizada de maneira online, cerca de 240 mil aposentados e afastados do Poder Executivo associados ao governo estadual de Minas serão convocados a participar. Esse processo é essencial para a manutenção do planejamento previdenciário atualização dos dados cadastrais junto ao Ministério da Previdência Social. A fase anterior do censo já envolveu os pensionistas.

Como mencionado acima, a participação na pesquisa será feita on-line, por meio do link disponível no site do Instituto, Coprev ou ainda no Portal do Servidor. É válido lembrar que a participação dos idosos que se encontram na situação citada é obrigatória.

Para orientar o público sobre como é feito o recenseamento, a Diretoria de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), realizou uma live, nesta segunda-feira, pelo canal do Youtube Ipsemg Online. Nas transmissão, os participantes conheceram o passo-a-passo e enviaram suas dúvidas pelo chat. No Ipsemg Online também estão disponíveis as orientações para a realização do Censo.

Leia mais:Grande VITÓRIA! Aposentados podem receber até R$ 79 mil EXTRAS do INSS; veja a lista

Como participar

O procedimento de censo será conduzido online através do site do instituto Coprev e do Portal do Servidor. A participação dos aposentados será agendada de acordo com o mês de aniversário, seguindo este cronograma:

Aniversários entre janeiro e março: Entre 7 de agosto e 4 de setembro.

Aniversários entre abril e junho: Entre 18 de agosto e 14 de setembro.

Aniversários entre julho e setembro: Entre 8 de setembro e 5 de outubro.

Aniversários entre outubro e dezembro: Entre 26 de setembro e 23 de outubro.

Até o dia 23 de outubro de 2023, os aposentados deverão validar informações como nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, estado civil, condição de saúde, endereço, número de celular, e-mail, bem como detalhes dos dependentes previdenciários.

Censo da Previdência em MG

O Primeiro Censo Previdenciário de Minas Gerais, que teve início em 19 de junho, visa coletar e atualizar dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo. Conduzido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o Censo é realizado a cada cinco anos com o propósito de alinhar os registros com a base de dados nacional administrada pelo Ministério da Previdência Social.

Leia também: Aposentados do INSS terão nova rodada de pagamentos em agosto; confira