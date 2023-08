Colocou a conta errada no FGTS? Veja como recuperar o saque-aniversário

Conta errada no FGTS – O pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma etapa que gera muitas dúvidas e, às vezes, até contratempos. Um pequeno erro no preenchimento dos dados bancários pode gerar pânico ao ver que o valor do FGTS foi destinado a uma conta errada. Mas a boa notícia é que existe uma solução, e este artigo é o seu guia completo para entender como lidar com essa e outras questões relacionadas ao FGTS.

Ao aderir ao saque-aniversário, verifique cuidadosamente a conta escolhida para receber o FGTS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Errou a conta de saque do FGTS?

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador se vincula a um calendário de saque do FGTS que organiza os depósitos conforme o mês de nascimento. Durante esse período, o valor pode ser retirado entre o primeiro e o último dia do mês correspondente ao aniversário. Os saques são realizados anualmente, e existe um limite de saque, que é determinado de acordo com o saldo total acumulado nas contas ativas e inativas do FGTS. A distribuição desse saque se enquadra em sete faixas de pagamento, sendo que a alíquota e a parcela adicional variam de acordo com o saldo.

Veja também: Já sacou o lucro do seu FGTS? Veja como fazer isso

Para ilustrar, se o saldo estiver até R$ 500,00, a alíquota é de 50% e não há parcela adicional. Entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00, a alíquota é de 40% e há uma parcela adicional de R$ 50,00. Essa graduação continua até os saldos acima de R$ 20.001,00, cuja alíquota é de 5% e a parcela adicional de R$ 2.900,00.

Aqueles que ainda não fizeram a adesão ao saque-aniversário podem realizá-la através do aplicativo do FGTS até o último dia do mês do seu aniversário. A escolha é facultativa, e o trabalhador pode optar por uma conta bancária de preferência ou uma conta poupança social da Caixa Econômica Federal.

Agora, se um erro foi cometido na indicação da conta, e o trabalhador se encontra perguntando: “e se eu coloquei a conta errada no saque-aniversário?”, é importante saber que há solução. Se o dinheiro foi destinado a uma conta inexistente, ele voltará ao Fundo de Garantia. A correção do número da conta pode ser realizada pelo internet banking da Caixa ou presencialmente em uma agência.

No caso da correção online, é necessário acessar o aplicativo da Caixa, seguir para a opção “FGTS | Saque Aniversário”, e realizar as correções necessárias. Na situação de correção presencial, basta se dirigir a uma agência da Caixa e solicitar a alteração.

Quando vou receber?

Mas e após a correção, quando será possível receber o saque-aniversário? O saque só pode ser feito no mês de aniversário, mas se a correção for feita, é possível ir presencialmente à agência da Caixa com a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e os documentos pessoais para solicitar o saque.

Além disso, se o trabalhador desistir da modalidade de saque-aniversário, ele pode cancelar pelo aplicativo FGTS, retornando para a modalidade de saque-rescisão, que entrará em vigor após 25 meses da solicitação de troca.

Por fim, existe a possibilidade de liberar o saldo do FGTS antecipado, o que significa adiantar as futuras parcelas do saque-aniversário em uma modalidade de empréstimo, utilizando o FGTS como garantia de pagamento. Essa opção não compromete o orçamento mensal, pois os descontos das parcelas ocorrem uma vez ao ano.

Portanto, o saque-aniversário do FGTS é uma modalidade repleta de nuances, mas com as informações corretas, torna-se simples garantir que o dinheiro seja depositado na conta desejada. Este guia oferece uma visão abrangente para garantir que o processo seja realizado com sucesso, desde a adesão até a solução de possíveis problemas.

Veja também: Grande DATA de mudança para o FGTS foi confirmada