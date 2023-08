Aviso GERAL: estado define novas regras para medicamentos no Brasil

Regras para medicamentos passam por mudanças – Uma importante revisão nos rótulos de medicamentos foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o objetivo de tornar as informações nas embalagens mais claras e acessíveis para os consumidores. Essas alterações, que abrangem desde a disposição das informações na embalagem até a técnica de impressão dos nomes dos medicamentos, poderão ter um impacto significativo na forma como os cidadãos interagem com os produtos farmacêuticos. Mas o que exatamente essas mudanças implicam, e como elas afetarão a experiência do consumidor?

A Anvisa aprovou mudanças importantes nas regras de rotulagem de medicamentos para garantir o uso correto e a segurança do paciente. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Medicamentos precisaram estar em acordo com novas regras da Anvisa

As mudanças na rotulagem de medicamentos visam garantir a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. Para os remédios que são isentos de prescrição médica, haverá alterações na forma como a classe terapêutica e a indicação são apresentadas. Essas informações ficarão dispostas na parte da frente da embalagem, facilitando a visualização pelo consumidor. Da mesma forma, a quantidade total do medicamento será colocada na face frontal da embalagem. Isso pode ajudar os cidadãos na comparação de preços dos produtos, sem prejudicar a compreensão das informações relacionadas ao uso seguro do medicamento, conforme informado pela Anvisa.

Outra mudança significativa é a introdução do uso obrigatório da técnica conhecida como Tall Man Lettering (TML) nos rótulos de medicamentos destinados a hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e outras unidades de saúde. Esta técnica envolve a escrita de parte do nome de um remédio em letras maiúsculas, com o objetivo de minimizar os erros de medicação que ocorrem devido à troca acidental entre princípios ativos com fonética e/ou ortografia semelhantes. A Anvisa explicou que a técnica de TML é uma ferramenta valiosa para evitar esses erros, o que pode contribuir para a segurança do paciente.

Além disso, a agência anunciou alterações na rotulagem de remédios que são vendidos ao governo federal. As frases que utilizam os termos “venda sob prescrição” serão substituídas por “Uso sob prescrição” e “Uso sob prescrição e retenção de receita”. Essa alteração de linguagem pode ajudar a tornar as informações mais precisas e relevantes para o contexto em que os medicamentos são utilizados.

Clareza nas informações

Essas mudanças na rotulagem de medicamentos representam um esforço concertado por parte da Anvisa para aumentar a clareza e a acessibilidade das informações contidas nas embalagens de medicamentos. Ao facilitar a visualização de informações essenciais e introduzir técnicas de impressão que ajudam a evitar erros de medicação, a agência está trabalhando para garantir que os pacientes tenham acesso a informações precisas e compreensíveis.

Em um mundo onde os medicamentos desempenham um papel cada vez mais central na manutenção da saúde e no tratamento de doenças, a clareza na comunicação dessas informações é vital. As alterações aprovadas pela Anvisa refletem uma compreensão crescente da importância da transparência e da acessibilidade na indústria farmacêutica. Estas mudanças, embora possam parecer pequenas à primeira vista, são parte de um esforço maior para tornar os cuidados de saúde mais seguros e eficientes para todos os cidadãos brasileiros.

