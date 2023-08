Ainda dá tempo de participar? Caixa já renegociou R$ 1 bi em dívidas

A Caixa Econômica Federal informou recentemente que contabilizou na última semana a marca de R$ 1 bilhão em dívidas renegociados desde o início do programa Desenrola Brasil, em 17 de julho. Segundo a instituição bancária, aproximadamente mais de 50 mil cidadãos brasileiros foram beneficiadas pela parceira entre o governo e o banco. Saiba mais detalhes sobre o Desenrola logo abaixo e se ainda dá tempo para participar.

Desenrolando dívidas

Em 29 de junho, a Caixa Econômica Federal tornou público seu envolvimento com o Desenrola Brasil, um programa do governo federal que busca, através de parcerias feitas com intuições bancárias, renegociar dívidas dos brasileiros e desnegativar o nome dos inadimplentes após estabelecido o acordo.

O banco deu início às negociações de dívidas simultaneamente ao lançamento dessa iniciativa, que ocorreu em 17 de julho. Nesse período, abrangendo de 17 de julho até a última sexta-feira (04), a instituição financeira comunicou que alcançou a marca de R$ 1 bilhão em débitos renegociados, beneficiando mais de 50 mil cidadãos brasileiros.

O objetivo complementar do programa é oferecer suporte aos cidadãos, os auxiliando a identificar as estratégias mais eficazes para administrar suas finanças e criar um planejamento orçamentário apropriado.

Caixa e Desenrola em números

As realizações da Caixa por meio do programa Desenrola merecem destaque. Com base nas informações do site Caixa Notícias, mais de 62 mil contratos foram regularizados até a última sexta-feira (04), graças ao Desenrola Brasil. Os clientes puderam desfrutar de descontos que chegaram a até 90%, o que viabilizou a quitação de impressionantes 91,2% dos débitos à vista.

A estrutura do programa governamental permite que as dívidas sejam parceladas por um período variando entre 12 e 120 meses, proporcionando também taxas personalizadas. O primeiro pagamento é programado para ocorrer após um intervalo de 30 dias. É válido salientar que as restrições de crédito são retiradas no prazo máximo de 5 dias úteis após a conclusão bem-sucedida do processo de renegociação.

Ainda dá tempo?

Aqueles interessados em aproveitar essa oportunidade de reestruturar suas dívidas na Caixa Econômica Federal podem obter informações completas através dos canais de comunicação disponibilizados pela instituição. Detalhes sobre as condições oferecidas aos clientes, os descontos aplicados, os contratos contemplados e outros aspectos relevantes estão minuciosamente explicados.

A página intitulada “Negociar Dívidas” no portal da Caixa já acumulou um total superior a 6,8 milhões de visualizações. Para quem busca por informações detalhadas sobre o programa as mesmas podem ser encontradas no site do banco, bem como obtidas por meio do serviço Alô CAIXA (4004 0104 – para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 104 0104 – para outras regiões), além de estarem acessíveis nas agências físicas.

