O Vale-Gás é um benefício concedido pelo Governo Federal que visa auxiliar as famílias brasileiras na compra do gás de cozinha de 13KG. Para este mês de agosto os valores já foram atualizados e surpreenderam grande parte da população. Por mais que o valor médio do gás de cozinha tenha caído bastante, o valor do auxílio se manteve na média dos últimos meses. Veja o que mudou e as datas de saques dos valores.

Vale gás já tem data e valor em agosto; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio-Gás de Agosto

Vale-Gás ou Auxílio-Gás é um auxílio destinado para algumas famílias que não obrigatoriamente também recebem o Bolsa Família. É necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único e possua renda familiar inferior ou igual a meio salário-mínimo per capita.

Caso a família tenha em seu grupo de membros integrantes que já sofreram algum tipo de violência doméstica — as chances de obter o benefício aumentam. O valor é pago a cada dois meses. E é usado como base o valor médio do gás de cozinha no Brasil.

Nos últimos meses os valores médios do gás de cozinha de 13KG tiveram uma grande redução. Entretanto, o valor do Vale-Gás segue constante e não teve a sua margem alterada. Haja vista que para este mês de agosto o valor do gás de cozinha será de R$ 110.

Haja vista que em alguns estados brasileiros é possível encontrar o gás de cozinha por R$ 98-100. Algumas famílias terão margem positiva neste mês. É válido lembrar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás e vice-versa.

Datas de pagamentos do Vale-Gás

O Vale-Gás de agosto será de R$ 110. É pago juntamente com o benefício do Bolsa Família. Caso a família não receba o Bolsa Família, as datas ainda permanecem padronizadas. E seguem como base o número final do NIS de cada uma.

Tal como o Bolsa Família, os repasses acontecem nos últimos 10 dias úteis do mês. Logo, neste mês de agosto irá começar a partir do dia 18 de agosto e irá se estender até o dia 31.

O valor cai automaticamente na conta do Caixa Tem da família. Logo, não é preciso realizar nenhuma ação para conseguir realizar os saques. Veja as datas abaixo.

N° final do NIS: 1;

Data: 18;

Data: 18; N° final do NIS: 2;

Data: 21;

Data: 21; N° final do NIS: 3;

Data: 22;

Data: 22; N° final do NIS: 4;

Data: 23;

Data: 23; N° final do NIS: 5;

Data: 24;

Data: 24; N° final do NIS: 6;

Data: 25;

Data: 25; N° final do NIS: 7;

Data: 28;

Data: 28; N° final do NIS: 8;

Data: 29;

Data: 29; N° final do NIS: 9;

Data: 30;

Data: 30; N° final do NIS: 0;

Data: 31.

Portanto, essas são as datas referentes ao Vale-Gás deste mês de agosto. Caso o beneficiário também receba o Bolsa Família, poderá ter em mente as mesmas datas. Haja vista que os repasses acontecem no mesmo dia de acordo com o número final do NIS de cada família.

